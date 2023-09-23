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Giriş Tarihi: 23.9.2023 11:42

Onur Bulut dosyası çözülemedi

İHA
Onur Bulut dosyası çözülemedi

Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki Onur Bulut düğümü çözülemedi. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, her iki tarafın da avukatlarının savunmasını dinledi ve dosyanın incelenmesinin devamına karar verdi.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında anlaşmazlığa sebep olan ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşınan Onur Bulut dosyası karara bağlanamadı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin futbolcu Onur Bulut ve Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 11.04.2023 tarih ve E.2023/88 - K.2023/119 sayılı kararına karşı itirazı incelendi.

Duruşma için tayin edilen 22.09.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin vekilli Av. M. Şekip Mosturoğlu, futbolcu Onur Bulut vekilleri Av. Ercan Sevdimbaş ve Av. İpek Palamut, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. vekilleri Av. Enes Şimşek, Av. Alp Tolga Arcan ve Av. Berkan Boyacı'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile karar verildi" denildi.

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Onur Bulut dosyası çözülemedi
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