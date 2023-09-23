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Giriş Tarihi: 23.9.2023 09:55

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da herkes golcü

UĞUR ÇEM
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da herkes golcü

Fenerbahçe’de kim oynarsa oynasın diğerini aratmıyor. Bu sezon kaleciler dışında 27 farklı futbolcu Kanarya adına sahaya çıkarken atılan 32 gol, 14 değişik oyuncudan geldi.

Konferans Ligi gruplarındaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 ile rahat geçerek 11. müsabakasında 11. galibiyetini alan Fenerbahçe, geride kalan kısa bölümde golcü kimliği ile kendini gösterdi. Geçen sezona göre takım iskeletinin tamamen değişmesine rağmen sıkıntı yaşamayan sarı-lacivertli ekip, uyum içinde olmalarının karşılığını tabelaya yansıttı.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu sezon kaleciler hariç 27 oyuncuyu sahaya sürdü. 11 karşılaşmada ağları 32 kez havalandıran Fenerbahçe'de goller 14 farklı futbolcunun ayağından gelirken aynı zamanda 14 isim de asistleriyle skora ciddi katkı verdi.

SAVUNMADAN 10 NUMARA KATKI
Dzeko, Tadic ve Szymanski gibi oyuncularla hücumu güçlendiren Kanarya'da savunma oyuncuları da 5 gol-5 asistlik performansa imzasını attı. Osayi-Samuel'in 1 gol-3 asistle başrol oynadığı defans hattında; Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu 1'er kez gol-asist katkısı verirken Becao ile Osterwolde de ağları 1'er defa sarsmayı başardı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da herkes golcü
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