SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trezeguet gol peşinde

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Trezeguet, Hatayspor maçına özel hazırlanıyor. Sakatlığı nedeniyle Ç.Rize ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'a karşı ise Visca'nın golünde asisti yapmıştı.

Geçen sezon 11 gol, 3 asistle takımın en skorer ismi olan Mısırlı, bu sezon henüz gol atamadı. Pazartesi günü Hatay maçında bu şanssızlığını kırmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu, idmanlarda istekli çalışırken arkadaşlarının enerjisini de yukarıya çekiyor.

AFAD'A 6 MİLYON TL BAĞIŞ

Bu arada Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yardım için seferber olan Trabzonspor Kulübü'nün AFAD'a yaptığı bağış Genel Kurul toplantısında görüşüldü. Bordo-mavililerin, 1 Haziran 2022 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında AFAD'a 6 milyon 578 bin 204 lira yardım yaptığı genel kurul onayına sunuldu ve katılımcıların büyük desteğiyle kabul edildi.

