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Giriş Tarihi: 25.9.2023 15:18

Fenerbahçe'de, Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe’de, Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Rams Başakşehir ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Rams Başakşehir ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Dün Corendon Alanyaspor ile oynanan mücadelede ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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Fenerbahçe'de, Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
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