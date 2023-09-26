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Giriş Tarihi: 26.9.2023 12:24

Son dakika haberi: Ahmet Nur Çebi'den Onana açıklaması!

Son dakika haberi: Ahmet Nur Çebi’den Onana açıklaması!

Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onana transferiyle ilgili ortaya atılan iddiaları yanıtladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onana transferiyle ilgili gündeme gelen iddialar için konuştu.

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Jean Onana'nın Lens maçı paylaşımıyla ilgili herhangi bir görüşme yapmadım. Oynamama nedenini hocaya sorarsınız. Başka takımlarda bu olaylar çok oluyor ama Beşiktaş'ta olunca gündeme getiriliyor. Onana çok iyi futbolcu. Buna inanıyorum. Zaman neler gösterecek, göreceğiz. Hoca oynatmıyorsa, oyuncuya mesaj veriyordur." ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ ONANA" İÇİN CEVAP!

Yanlış Onana'nın transfer edildiği iddialarına da cevap veren Çebi, "Beşiktaş için 'Yanlış Onana'yı aldılar' diyen kişi, Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Bunu kinaye olarak yaptı. Eğer böyle yapmadıysa, aklından zoru vardır. Yoktu ortalıkta bu bey efendi, onunla da savaşmaya devam ederiz." açıklamasını yaptı.

GENOA'YA GİDİYORDU

Kartal'da şans bulamayan Jean Onana'nın Avrupa'da yaz transfer dönemi kapanmadan kısa süre önce Genoa'ya kiralanması gündeme gelmişti. İtalyan kulübünün, Onana'nın 1,5 milyon euro olan yıllık garanti ücretini ödemeyi kabul etmesine rağmen siyah-beyazlıların transfere onay vermediği iddia edilmişti.

109 DAKİKA ŞANS BULDU

Teknik Direktör Şenol Güneş, Jean Onana'ya şimdiye kadar 6 resmi maçta toplam 109 dakika forma şansı verdi. Trendyol Süper Lig'de sadece 2 dakika oynayan Kamerunlu futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 107 dakika sahada kaldı.

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Son dakika haberi: Ahmet Nur Çebi'den Onana açıklaması!
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