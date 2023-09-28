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Giriş Tarihi: 28.9.2023 11:07

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: BURAK PAKKAN

30 EYLÜL CUMARTESİ:

13.30 Sivasspor - Hatayspor: MURAT ERDOĞAN

16.00 İstanbulspor - Antalyaspor: ÇAĞDAN ALTAY

16.00 Trabzonspor - Pendikspor: BAHATTİN ŞİMŞEK

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: VOLKAN BAYARSLAN

1 EKİM PAZAR:

13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: ATİLLA KARAOĞLAN

16.00 Fenerbahçe - Rizespor: CİHAN AYDIN

19.00 Konyaspor - Beşiktaş: ARDA KARDEŞLER

19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN

2 EKİM PAZARTESİ:

20.00 Kayserispor - Başakşehir: HALİL UMUT MELER

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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
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