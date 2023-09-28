Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: BURAK PAKKAN
30 EYLÜL CUMARTESİ:
13.30 Sivasspor - Hatayspor: MURAT ERDOĞAN
16.00 İstanbulspor - Antalyaspor: ÇAĞDAN ALTAY
16.00 Trabzonspor - Pendikspor: BAHATTİN ŞİMŞEK
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: VOLKAN BAYARSLAN
1 EKİM PAZAR:
13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: ATİLLA KARAOĞLAN
16.00 Fenerbahçe - Rizespor: CİHAN AYDIN
19.00 Konyaspor - Beşiktaş: ARDA KARDEŞLER
19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
2 EKİM PAZARTESİ:
20.00 Kayserispor - Başakşehir: HALİL UMUT MELER