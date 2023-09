Zeynep Demirel: Volkan, Hatayspor’u bir saniye bile bırakmayı düşünmedi

Meme kanserine farkındalık yaratmak için katıldığı bir kampanyanın lansmanında konuşan Zeynep Sever Demirel, Hatay ve 10 ilde yaşanan deprem felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deprem döneminin kendisi ve ailesi açısından çok zor geçtiğini belirten Zeynep Sever Demirel, "Çünkü hem yaşadık, hem de sonrasına şahit olduk. Bu yüzden hayatımda en unutamayacağım dönem buydu. Bizim ailemiz için böyleydi. Çünkü çocuklar da çok etkilendi. Şimdi bizim açımızdan her şey biraz daha psikolojik olarak yoluna girmeye başladı. Fakat ülkemizde böyle de bir gerçek var. Hala deprem bölgelerinin yardıma ihtiyacı var. Hala evsiz insanlar var. Bu gerçekle savaşmamız lazım. Bununla alakalı önlemler almamız gerekiyor. Bu hepimize büyük bir ders oldu" açıklamasını yaptı.



"VOLKAN İNSANLARIN İÇİNE AMAÇ VE UMUT AŞILAMAYA ÇALIŞIYOR"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in kendisine birçok farklı yerden teklif gelmesine rağmen bir saniye bile Hatayspor'u bırakmayı düşünmediğini ifade eden Demirel, şunları söyledi:



"Ben de O'na saygı duydum. Benim açımdan böyle bir karar aldığı için Volkan'ın gözümde bulunan yeri daha çok arttı. O yüzden de çok destekçisi oldum. Hatayspor şu an başarılı bir şekilde, bu kadar zor bir süreçten geçmesine rağmen, bir futbolcusunu, birkaç çalışanını kaybetmesine rağmen ayakta kalmaya devam ediyor. Ligin en başından beri başarılara imza atıyor. O yüzden hem Volkan'la, hem de Hatayspor ekibiyle gurur duyuyorum. Hatay halkıyla da gurur duyuyorum. Belki de çok büyük acılar oldu. Ama insanların içine birazcık amaç, umut aşılamak önemlidir. Volkan da şu an onu yapmaya çalışıyor. İnşallah çok daha güzel başarılara imza atarlar da, biz de hep beraber seviniriz."