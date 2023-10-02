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Giriş Tarihi: 2.10.2023 11:24

Cimbom'un yıldızı Zaha'nın hedefi 15 gol!

Cimbom’un yıldızı Zaha’nın hedefi 15 gol!

Süper Lig'de 6 maç üst üste kazanan Galatasaray'da yeni transferler de skor üretmeye başladı. Ankaragücü'ne karşı beraberlik golünü Zaha, G.Saray formasıyla ilk golüne kavuştu. Fildişi Sahilli yıldız, gol ve asist toplamında 15'e ulaşması halinde maksimum 500 bin Euro bonus kazanacak.

Ankaragücü maçında yenik duruma düşen Galatasaray'ı ayağa kaldıran Wilfried Zaha'nın golünde meşin yuvarlak, 15 metre mesafeden tam 124 km hızla ağlara gitti.

HEDEF 15 GOL

En az 15 gol hedefi koyarak sarı-kırmızılı takıma gelen Fildişi Sahilli yıldız, ilk kez tabelayı değiştirdi. Sözleşmesinde gol+asist sayısında 15'e ulaşması halinde özel bonuslar olduğu öğrenildi.

Geçen sezon Galatasaray forması giyen Gomis'in de sözleşmesinde 15 gole özel 100 bin Euro prim vardı. 4.3 milyon Euro garanti ücrete oynayan Zaha'ya bonservis verilmediği için 2.3 milyon Euro imza parası ödendi.

30 yaşındaki kanat oyuncusu ayrıca belirli maç sayısı, takımın Avrupa ve lig performansı, gol ve asist rakamlarına göre 500 bin Euro'yu geçmeyecek şekilde bonusu cebine koyacak.

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Cimbom'un yıldızı Zaha'nın hedefi 15 gol!
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