Cimbom’un yıldızı Zaha’nın hedefi 15 gol!

Ankaragücü maçında yenik duruma düşen Galatasaray'ı ayağa kaldıran Wilfried Zaha'nın golünde meşin yuvarlak, 15 metre mesafeden tam 124 km hızla ağlara gitti.
HEDEF 15 GOL
En az 15 gol hedefi koyarak sarı-kırmızılı takıma gelen Fildişi Sahilli yıldız, ilk kez tabelayı değiştirdi. Sözleşmesinde gol+asist sayısında 15'e ulaşması halinde özel bonuslar olduğu öğrenildi.
30 yaşındaki kanat oyuncusu ayrıca belirli maç sayısı, takımın Avrupa ve lig performansı, gol ve asist rakamlarına göre 500 bin Euro'yu geçmeyecek şekilde bonusu cebine koyacak.