Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vincent Aboubakar'dan tarihi gol! Burak Yılmaz'dan flaş tavsiye
Giriş Tarihi: 3.10.2023 10:52 Son Güncelleme: 3.10.2023 10:56

Vincent Aboubakar'dan tarihi gol! Burak Yılmaz'dan flaş tavsiye

Vincent Aboubakar’dan tarihi gol! Burak Yılmaz’dan flaş tavsiye

Beşiktaş'ta özellikle milli ara sonrası alınan kötü sonuçlarla eleştiriler alan yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, Konyaspor maçında attığı jeneriklik golün ardından kendisine sahip çıkan hocası Burak Yılmaz’a teşekkür etti. İşte Burak Yılmaz'ın Aboubakar'a söylediği o sözler...

Konya maçındaki golüyle Beşiktaş'a nefes aldıran Vincent Aboubakar, hemen kulübeye yönelmişti. 31 yaşındaki futbolcunun depar atarak yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın kollarına koşmasının perde arkasında kendisine gösterilen destek var.

NANI İLE ORTAYA ÇIKAN VİDEOSU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kamerunlu yıldız, alınan kötü sonuçlarda eleştirilen oyunculardan olurken, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Nani ile ortaya çıkan görüntüsü de tepki almıştı.

BURAK YILMAZ'DAN ABOUBAKAR'A TAVSİYE

Oyuncusuna destek veren Yılmaz ise 'eleştirileri dikkate almamasını, sahada kendisinden takıma liderlik etmesini' istedi. Konyaspor maçına kaptan olarak çıkan Aboubakar, kendisine duyulan güvenin karşılığını attığı golle verdi.

LUGANO BİLETLERİNE BÜYÜK İLGİ

UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek olan Beşiktaş'ta bu maçın biletleri satışa çıktı. 500 TL ile 9 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletlere taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

TARİHİ GOL!

43 gole ulaşan Aboubakar, Beşiktaş forması ile lig tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu durumuna Konya maçında yükseldi. Listenin ilk sırasında ise 57 golle Bobo bulunuyor

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara'daki kalleş saldırı sonrası HDP'den alçak tehdit: Türkiye bunun bedeli ağır ödemekte
Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan'dan skandal ifadeler: Başsavcılık harekete geçti
Almanya ikinci mucize peşinde
İYİ Parti'nin kararını İsmail Saymaz duyurdu: Geri dönüş yok! 81 ilde aday gösterilecek
SON DAKİKA | İngiltere Oxford'da büyük patlama! Ateş topu gökyüzüne yükseldi
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ankara'daki kalleş saldırıya ilişkin açıklama: Bunlar teröristlerin son çırpınışları
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li Kadıköy ve Ataşehir belediyelerinde abi-kardeş saltanatı
CHP'li Faik Öztrak'tan PKK ağzıyla yeni provokasyon! Terörü es geçti: Hükümeti hedef aldı!
CHP İstanbul İl Başkan Adayı Canpolat değişimcilere karşı savaşta vites yükseltti: Kılıçdaroğlu’na saldırmak Atatürk’e saldırmaktır
ARKADAŞINA GÖNDER
Vincent Aboubakar'dan tarihi gol! Burak Yılmaz'dan flaş tavsiye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA