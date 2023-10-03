Vincent Aboubakar’dan tarihi gol! Burak Yılmaz’dan flaş tavsiye

Konya maçındaki golüyle Beşiktaş'a nefes aldıran Vincent Aboubakar, hemen kulübeye yönelmişti. 31 yaşındaki futbolcunun depar atarak yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın kollarına koşmasının perde arkasında kendisine gösterilen destek var.
NANI İLE ORTAYA ÇIKAN VİDEOSU TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Kamerunlu yıldız, alınan kötü sonuçlarda eleştirilen oyunculardan olurken, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Nani ile ortaya çıkan görüntüsü de tepki almıştı.
LUGANO BİLETLERİNE BÜYÜK İLGİ
UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek olan Beşiktaş'ta bu maçın biletleri satışa çıktı. 500 TL ile 9 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletlere taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.
TARİHİ GOL!
43 gole ulaşan Aboubakar, Beşiktaş forması ile lig tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu durumuna Konya maçında yükseldi. Listenin ilk sırasında ise 57 golle Bobo bulunuyor