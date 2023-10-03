Vincent Aboubakar’dan tarihi gol! Burak Yılmaz’dan flaş tavsiye

LUGANO BİLETLERİNE BÜYÜK İLGİ

UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek olan Beşiktaş'ta bu maçın biletleri satışa çıktı. 500 TL ile 9 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletlere taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.