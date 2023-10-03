Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin muhteşem dörtlüsü durdurulamıyor!
Giriş Tarihi: 3.10.2023 10:34

Fenerbahçe'nin muhteşem dörtlüsü durdurulamıyor!

Fenerbahçe’nin muhteşem dörtlüsü durdurulamıyor!

Bu sezon İsmail Kartal ile birlikte sezona muhteşem bir giriş yapan Fenerbahçe, çıktığı tüm resmi maçları kazanarak rekorlara imza attı. Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı yeni yıldızları da gol yollarında çok etkili oluyor. Özellikle de Szymanski ise son haftalarda gol yollarndaki kildi açmada önemli rol oynuyor. Sarı-lacivertli takım

Süper Lig'de 18 gol atan ve Adana Demirspor'la birlikte ağları en çok sarsan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 24 kez fileleri havalandırdı. Toplamda 42 defa gol sevinci yaşayan sarılacivertlilerin hücum silahlarından her biri ayrı katkı sağladı. Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko toplamda 27 gol-18 asistle hem takımı coşturdu hem de taraftarlarına gol ziyafeti çekti.

SZYMANSKİ SAVUNMAYA DA YARDIMCI

İrfan Can; uzaktan şutlar ve ortalarıyla öne çıkarken, Tadic; araya bıraktığı ince paslarla tehlike oluşturdu. Szymanski; 2. forvet gibi ceza alanına yaptığı koşularla zaman zaman sahte 9 ve gizli forveti oynarken, savunmaya da yardımı üst seviyeye çıktı.

Dzeko; sadece ceza alanı içinde değil orta sahaya kadar hatta sağ ve sol kanada gelerek oyunu şekillendirdi. İsmail Kartal'ın isteklerine tam anlamıyla cevap verebilen bu dörtlü, takımı sırtlayan ekip oldu.



SON 9 SENEDE BÖYLESİ YOK

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 lig maçında savunma anlamında şov yaptı. Bulduğu pozisyonlarla rakibe nefes aldırmayan sarı-lacivertli takım, kalesini de kapattı. Çaykur Rizespor'a 1 isabetli şut çektiren Fenerbahçe, Başakşehir'e ise bu şansı bile tanımadı.

Alanyaspor da sadece 1 kez kaleyi bulabildi. Fenerbahçe, Kadıköy'deki Çaykur Rizespor maçında rakip ceza sahasında tam 61 kez topla buluşurken rekorları altüst etti ve bu rakama son 9 senede ulaşan Türk takımı çıkmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara'daki kalleş saldırı sonrası HDP'den alçak tehdit: Türkiye bunun bedeli ağır ödemekte
Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan'dan skandal ifadeler: Başsavcılık harekete geçti
Almanya ikinci mucize peşinde
İYİ Parti'nin kararını İsmail Saymaz duyurdu: Geri dönüş yok! 81 ilde aday gösterilecek
SON DAKİKA | İngiltere Oxford'da büyük patlama! Ateş topu gökyüzüne yükseldi
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ankara'daki kalleş saldırıya ilişkin açıklama: Bunlar teröristlerin son çırpınışları
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li Kadıköy ve Ataşehir belediyelerinde abi-kardeş saltanatı
CHP'li Faik Öztrak'tan PKK ağzıyla yeni provokasyon! Terörü es geçti: Hükümeti hedef aldı!
CHP İstanbul İl Başkan Adayı Canpolat değişimcilere karşı savaşta vites yükseltti: Kılıçdaroğlu’na saldırmak Atatürk’e saldırmaktır
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin muhteşem dörtlüsü durdurulamıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA