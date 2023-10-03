Fenerbahçe’nin muhteşem dörtlüsü durdurulamıyor!

Süper Lig'de 18 gol atan ve Adana Demirspor'la birlikte ağları en çok sarsan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 24 kez fileleri havalandırdı. Toplamda 42 defa gol sevinci yaşayan sarılacivertlilerin hücum silahlarından her biri ayrı katkı sağladı. Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko toplamda 27 gol-18 asistle hem takımı coşturdu hem de taraftarlarına gol ziyafeti çekti.