Fenerbahçe’nin muhteşem dörtlüsü durdurulamıyor!

Süper Lig'de 18 gol atan ve Adana Demirspor'la birlikte ağları en çok sarsan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 24 kez fileleri havalandırdı. Toplamda 42 defa gol sevinci yaşayan sarılacivertlilerin hücum silahlarından her biri ayrı katkı sağladı. Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko toplamda 27 gol-18 asistle hem takımı coşturdu hem de taraftarlarına gol ziyafeti çekti.
SZYMANSKİ SAVUNMAYA DA YARDIMCI
İrfan Can; uzaktan şutlar ve ortalarıyla öne çıkarken, Tadic; araya bıraktığı ince paslarla tehlike oluşturdu. Szymanski; 2. forvet gibi ceza alanına yaptığı koşularla zaman zaman sahte 9 ve gizli forveti oynarken, savunmaya da yardımı üst seviyeye çıktı.
SON 9 SENEDE BÖYLESİ YOK
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 lig maçında savunma anlamında şov yaptı. Bulduğu pozisyonlarla rakibe nefes aldırmayan sarı-lacivertli takım, kalesini de kapattı. Çaykur Rizespor'a 1 isabetli şut çektiren Fenerbahçe, Başakşehir'e ise bu şansı bile tanımadı.
Alanyaspor da sadece 1 kez kaleyi bulabildi. Fenerbahçe, Kadıköy'deki Çaykur Rizespor maçında rakip ceza sahasında tam 61 kez topla buluşurken rekorları altüst etti ve bu rakama son 9 senede ulaşan Türk takımı çıkmadı.