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Giriş Tarihi: 4.10.2023 11:50

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray yenilgisini değerlendirdi

AA
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray yenilgisini değerlendirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında Galatasaray'a 3-2 yenilmelerinin sebebini yaptıkları hatalara bağladı.

İngiltere temsilcisinin bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlar nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağında kalan Hollandalı çalıştırıcı, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu mağlubiyetin mazereti olamaz. Belki, sol tarafta yeterince dengeli bir kadroyla oynayamadık. Hatalar yaptık. En önemlisi, sahada, daha iyisini yapmalıydık. Kalan maçlarımızı kazanmalıyız" dedi.

Önceki maçlarda da benzer hatalar yaptıkları yönündeki değerlendirmelere kısmen katılan Ten Hag, "Takımı izlediğimle, birbiriyle yeteri kadar bağlantılı olmadığını ben de gördüm. Ama sahaya bir ruh yansıttık. Attığımız iki gol de güzeldi. Oyunda, kontrol elimizdeydi. Sonra ani hatalar yaptık. Futbolun, hatalar oyunu olduğunun farkındayım. Teknik direktör olarak, bu gibi durumlara müdahale etmem gerekirdi. Ama olan oldu. Kabul etmeliyiz. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

Taraftar tepkisinin farkında olduğunu vurgulayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu sonuç için bir sorumlu bulunması gerektiğinin farkındayım. Takımın durumu, performansı ve alınan sonuç için sorumlu olan, ben ve ekibim. Bu aralar, istediğimiz sonuçları alamıyoruz ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunu anlayabiliyorum. Daha iyisinin yapmamız gerekiyordu. Ama, söylediğim gibi, takımı gördüm ve ortaya bir ruh koyduk. Taraftar, maçın başından sonuna kadar bizi destekledi. Elbet sonunda, onlar ve biz hayal kırıklığına uğradık. Bu takımın sevdiğim yönlerinden biri, her maçta gereken enerjiyi sahaya yansıtması. Bu maçta da sahaya iyi bir enerji yansıttılar. İyi bir motivasyonumuz vardı" diye konuştu.

"ONANA İYİ BİR KALECİ, ONDAN MEMNUNUM"
Takım olarak bundan daha iyisini yapabileceklerinin farkında olduğunu ve bunun için çaba harcayacaklarını kaydeden Ten Hag, kaleci Andre Onana'nın performans düşüklüğüne ilişkin yapılan eleştirilere ise şu yanıtı verdi:

"Onana iyi bir kaleci. Bize gelmeden önce, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final deneyimlerini yaşayan birisi. Dünyanın en iyi kalecilerinden birine sahibiz. Bunu zaten gösterdi. Çıktığı maçlarda harika özelliklerini sergiledi. Karakteri de düzgün, hata yapsa bile asla pes etmez. Ondan memnunum."

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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray yenilgisini değerlendirdi
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