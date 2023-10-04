Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! "Gedson yarın bizimle olmayacak"

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D grubu 2. maçında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile saat 19.45'te karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş ve Eric Bailly, kritik maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ERIC BAIILY'NİN AÇIKLAMALARI:

"Çok gol yediğimizin farkındayız. Son maçta gol yemedik, ben yoktum ama oynayan arkadaşlarımız dikkatli davrandılar. Hocamızı dinlememiz gerekiyor. Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Bana burada çok iyi bakıyorlar."

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

"Konferans Ligi'ndeki ilk maçta, rakip bizden oyun olarak daha üstün olmasına rağmen berabere kaldık. Rakibimiz de berabere kaldık. Yarınki maçın önemini biliyoruz. Liderlik savaşı verebilmek için Lugano maçını geçmeliyiz."

"GEDSON OLMAYACAK"

"Gedson Fernandes, idmanın son bölümünde iyileşmişti. Yarın o olmayacak, pazar günü de olmayacak."

"GEDSON'UN SAKATLIĞI BİLEĞİNDE OLDU"

Ante Rebic de herhangi bir sorun yok. Gedson'un daha önce omzunda sorun vardı. Bu sakatlığı bileğinde oldu. Bir süre olmayacak.

"TARAFTARA COŞKULU TAKIM GÖSTERMELİYİZ"

Zaman zaman camianın psikolojik direncinin kırıldığını hissediyorum. Adana Demir ve Trabzon maçlarında çok gol yediğimiz doğru. Taraftarın beklediği coşkulu takımı göstermek zorundayız. Yarın da böyle bir beklentim var.

"DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

Yarın daha güçlü, daha mutlu olmak istiyorsak daha fazla çalışacağız. Bunu da hep beraber yapacağız.

"EZİLDİĞİMİZ TEK MAÇ BRUGGE MAÇIYDI"

Oyun içindeki bazı başarı ve başarısızlıklar sizi oyun olarak etkileyebilir. Ezildiğimiz tek maç Brugge maçıydı.

"MERT GÜNOK OYNAYAMAYACAK"

Mert Günok da önümüzdeki iki maçta bizimle olmayacak. Ayağında bir güçsüzlük var, ön adale grubunda

"ONANA'YI HENÜZ KULLANAMADIK"

Onana'yı henüz kullanamadık. Bir adaptasyon ve algılama sıkıntılarımız oldu. Defansif olarak çok koşabilen bir isim. Chamberlain kariyer olarak çok üst seviye, fiziksel olarak hazır olduğunda büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Yarın ondan bu anlamda beklentilerimiz olacak."