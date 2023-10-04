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Giriş Tarihi: 4.10.2023 11:44

Sosyal medya fenomeni Manchester United-Galatasaray maçı sonrası çılgına döndü!

Sosyal medya fenomeni Manchester United-Galatasaray maçı sonrası çılgına döndü!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir galibiyete imza atan Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek kritik bir 3 puan almayı başardı. Galatasaray'ın bu galibiyeti sonrası sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Manchester United'a tepki gösterdi ve çılgına döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti. İngiliz ekibinin golleri Höjlund'dan geldi.

Kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Cimbom, 4 puanla ikinci sıraya yükseldi ve gruptan çıkmak adına avantaj elde etti. Sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Manchester United'ın yenilmesinden sonra resmen çılgına döndü.

MANCHESTER UNITED'I ARTIK DESTEKLEMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Ronaldo sevgisiyle tanınan ve sosyal medya hesabından tepki gösteren fenomen artık Manchester United'ı desteklemeyeceğini şu şekilde dile getirdi:

"Bu kadar. Artık United taraftarı değilim. 1987'den beri United taraftarıydım, 1999'dan beri de kombinem vardı. Kombinemi artık yenilemeyeceğim. Ten Hag ve Onana bugün itibariyle benim için yasaklandı. Artık bir futbol kulübünün nasıl yönetileceğini bilen Al Nassr'ın taraftarı olacağım."

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Sosyal medya fenomeni Manchester United-Galatasaray maçı sonrası çılgına döndü!
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