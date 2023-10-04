Sosyal medya fenomeni Manchester United-Galatasaray maçı sonrası çılgına döndü!

MANCHESTER UNITED'I ARTIK DESTEKLEMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Ronaldo sevgisiyle tanınan ve sosyal medya hesabından tepki gösteren fenomen artık Manchester United'ı desteklemeyeceğini şu şekilde dile getirdi:

"Bu kadar. Artık United taraftarı değilim. 1987'den beri United taraftarıydım, 1999'dan beri de kombinem vardı. Kombinemi artık yenilemeyeceğim. Ten Hag ve Onana bugün itibariyle benim için yasaklandı. Artık bir futbol kulübünün nasıl yönetileceğini bilen Al Nassr'ın taraftarı olacağım."