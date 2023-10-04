Zlatan İbrahimovic, eski takımı Manchester United’ı yerden yere vurdu!

"BİR ANTRENÖRE NE KADAR ZAMAN VERİRSİNİZ?"



Futbol kariyerini Milan'da sonlandıran Ibrahimovic, Ten Hag'a tanınan zamanla ilgili de şunları söyledi: "Bir antrenöre başarılı olması için ne kadar zaman verirsiniz? Bu takımın sahiplerine bağlı ama taraftara sorarsanız hemen başarı ister. United hep bir planı varmış gibi görünüyor ama kötü sonuçlar alındıktan sonra ortalık çılgınca karışıyor."