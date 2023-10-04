Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zlatan İbrahimovic, eski takımı Manchester United'ı yerden yere vurdu!
Giriş Tarihi: 4.10.2023 13:20

Zlatan İbrahimovic, eski takımı Manchester United'ı yerden yere vurdu!

Zlatan İbrahimovic, eski takımı Manchester United’ı yerden yere vurdu!

Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez öne geçmesine rağmen temsilcimiz Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İngiliz devi Manchester United, Ada'da yerden yere vuruluyor. Futbol kariyerini Milan'da sonlandıran ve bir dönemler Manchester United forması da giyen Zlatan İbrahimovic, Kırmızı Şeytanlar'ı yerden yere vuran açıklamalar yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.

İngilizler tarihi zaferin ardından, bu sezon ligde de kötü günler geçiren Manchester United'ı resmen yerden yere vurdu. Kırmızı Şeytanlar'ı eleştirenlerden biri de, eski oyuncusu Zlatan İbrahimovic oldu.

Zlatan Ibrahimovic, Galatasaray maçı öncesi eski takımı Manchester United'ın hocası Erik ten Hag'ı eleştirileriyle yerden yere vurarak "Ten Hag Ajax'tan geldi, yetenekli oyuncuların olduğu bir kulüp ama büyük yıldızları yok. Bu hocanın tecrübesi nedir? United'ın tarzı tamamen farklı. Burada büyük yıldızlar olması gerekiyor. İki kulüpte de oynadım ve anlayışları, sistemi tamamen farklı iki kulüpten bahsediyoruz." açıklamalarını yaptı.

"BİR ANTRENÖRE NE KADAR ZAMAN VERİRSİNİZ?"

Futbol kariyerini Milan'da sonlandıran Ibrahimovic, Ten Hag'a tanınan zamanla ilgili de şunları söyledi: "Bir antrenöre başarılı olması için ne kadar zaman verirsiniz? Bu takımın sahiplerine bağlı ama taraftara sorarsanız hemen başarı ister. United hep bir planı varmış gibi görünüyor ama kötü sonuçlar alındıktan sonra ortalık çılgınca karışıyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Almanya ikinci mucize peşinde
O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
Koç çifti boşanıyor mu? Aralarına Fenerbahçe girmiş!
Üçkâğıtçı kahraman
Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan ifadesinde böyle çark etti...
İstanbul’da metrobüs rezaleti! Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımı! Türkiye'yi hedef aldı
CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik'in 'eşcinsel dostu' bar işlettiği ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Zlatan İbrahimovic, eski takımı Manchester United'ı yerden yere vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA