Zlatan İbrahimovic, eski takımı Manchester United’ı yerden yere vurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.
İngilizler tarihi zaferin ardından, bu sezon ligde de kötü günler geçiren Manchester United'ı resmen yerden yere vurdu. Kırmızı Şeytanlar'ı eleştirenlerden biri de, eski oyuncusu Zlatan İbrahimovic oldu.
Zlatan Ibrahimovic, Galatasaray maçı öncesi eski takımı Manchester United'ın hocası Erik ten Hag'ı eleştirileriyle yerden yere vurarak "Ten Hag Ajax'tan geldi, yetenekli oyuncuların olduğu bir kulüp ama büyük yıldızları yok. Bu hocanın tecrübesi nedir? United'ın tarzı tamamen farklı. Burada büyük yıldızlar olması gerekiyor. İki kulüpte de oynadım ve anlayışları, sistemi tamamen farklı iki kulüpten bahsediyoruz." açıklamalarını yaptı.
"BİR ANTRENÖRE NE KADAR ZAMAN VERİRSİNİZ?"
Futbol kariyerini Milan'da sonlandıran Ibrahimovic, Ten Hag'a tanınan zamanla ilgili de şunları söyledi: "Bir antrenöre başarılı olması için ne kadar zaman verirsiniz? Bu takımın sahiplerine bağlı ama taraftara sorarsanız hemen başarı ister. United hep bir planı varmış gibi görünüyor ama kötü sonuçlar alındıktan sonra ortalık çılgınca karışıyor."