SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı’yı Beşiktaş’a getiriyor

Beşiktaş ara transferde ilk iş olarak 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor. Siyah- beyazlılar, Chamberlain ve Bakhtiyar'un yanı sıra Ghezzal ve Rashica'nın da bu bölgenin ideal oyuncuları olmaması nedeniyle mutlaka orjini 10 numara olan bir transfer gerçekleştirmek istiyor.

BURAK YILMAZ, YUSUF YAZICI İÇİN DEVREDE

Kartal'da bu transfere en uygun adayın Fransız ekibi Lille ile 1 yıllık mukavelesi kalan Yusuf Yazıcı'nın olduğu belirtiliyor. Sezon başı transferinde de uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde yer tutan 26 yaşındaki Yusuf Yazıcı için bir kez daha girişim yapılabileceği kaydedildi.