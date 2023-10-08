Ankaragücü Emre amade!

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu,ilk maçından alnının akıylaçıktı. Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor'u ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 yenerek sahasında bu sezon ilk galibiyetini aldı. Devrenin ardından ivmeyi artıran Başkent temsilcisi, rakibini üst üste ataklarla ablukaya aldı. Morutan'ınsağdan ortasına iyi yükselenGarry Rodrigues 49'da kilidi kırarken asistinde ise 52'de Rijad Bajic golünü attı: 2-0. 79'da oyuna dahil olan Macheda ise 10 dakikasonra ağları bularakskoru ilan etti: 0-3. Ankaragücü puanını 9 yaparken Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor 10'da kaldı.