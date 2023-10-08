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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Ankaragücü Emre amade!

Ankaragücü Emre amade!
MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk maçından alnının akıyla çıktı. Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor'u ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 yenerek sahasında bu sezon ilk galibiyetini aldı. Devrenin ardından ivmeyi artıran Başkent temsilcisi, rakibini üst üste ataklarla ablukaya aldı. Morutan'ın sağdan ortasına iyi yükselen Garry Rodrigues 49'da kilidi kırarken asistinde ise 52'de Rijad Bajic golünü attı: 2-0. 79'da oyuna dahil olan Macheda ise 10 dakika sonra ağları bularak skoru ilan etti: 0-3. Ankaragücü puanını 9 yaparken Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor 10'da kaldı.

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Ankaragücü Emre amade!
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