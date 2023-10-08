Bjelica gidiyor Avcı geliyor!

Trabzonspor'un başında 16 maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet alarak beklentileri karşılayamayan Nenad Bjelica'nın bileti kesildi.Doğan'ın da kurmaylarının kararına saygılı olduğu ve ayrılık sürecini başlattığı öğrenildi. İki tarafın avukatlarının fesih görüşmeleri için temasa geçtiği kaydedildi.Yeni teknik adam için de görüşen yönetimde Trabzonspor'u 2021-2022'de şampiyon yapan Abdullah Avcı'nın adı öne çıktı ve hemen ardından sıcak temas kuruldu.60 yaşındaki teknik adamın bu hafta içinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.Bordo-mavili yönetim bir sürprize daha imza atarak Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden olan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'ı da geri getiriyor. 55 yaşındaki çalıştırıcının yeniden Avcı'nın ekibinde yer alacağı ifade edildi.Nenad Bjelica, ligin son 8 haftasında takımın başına geçti. İki kamp dönemi geçirdi ve ligin 8. haftası. Bir transfer dönemi geçirilmiş, hocanın istediği bütün oyuncular da kadroya dahil edilmiş. Böylesi bir süreçte teknik direktörün mevcut kadrodaki oyuncular ve takıma dahil edilen yeni futbolcularla beraber bir oyun oluşturması gerekiyordu.Yine hâlâ kadrodaki oyuncuların bazıları ya gerçek mevkilerinde oynatılmıyor ya da ana 11'de tercih edilmiyor. Böylesi bir yapıdan Trabzonspor gibi büyük bir takımın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla artık bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Görünen o ki Sayın Ertuğrul Doğan da hocayla yollarını ayıracak. Peki takımın başına kim gelecek?En güçlü aday Abdullah Avcı. Bu kez 8. hafta ve yine bir milli ara. Buna tevafuk diyebilir miyiz?