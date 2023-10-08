Bjelica gidiyor Avcı geliyor!

Trabzonspor’daki kötü sonuçlar Hırvat teknik adamın sonunu getirdi. Acil olarak toplanan yönetim kurulu, ayrılık için yetkiyi başkan Ertuğrul Doğan'a verdi. Avukatlar, Nenad Bjelica ile fesih için görüşmeleri başlattı. 2022'de takımı şampiyon yapan Abdullah Avcı fesih sonrası yeni patron olacak
Trabzonspor'un başında 16 maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet alarak beklentileri karşılayamayan Nenad Bjelica'nın bileti kesildi. Son Adana Demirspor yenilgisininardından dün acil olaraktoplanan yönetimkurulu, kötüsonuçların faturasınıHırvatteknik adamakeserek bu konudakiyetkiyi Başkan ErtuğrulDoğan'a verdi. Doğan'ın da kurmaylarının kararına saygılı olduğu ve ayrılık sürecini başlattığı öğrenildi. İki tarafın avukatlarının fesih görüşmeleri için temasa geçtiği kaydedildi. Geçen sezon nisan ayında2.5 yıllık imza atan Bjelica, 1.6milyon Euro maaş alıyordu.
YENİ TEKNİK ADAM İLE BU HAFTA İMZALAR ATILABİLİR
Yeni teknik adam için de görüşen yönetimde Trabzonspor'u 2021-2022'de şampiyon yapan Abdullah Avcı'nın adı öne çıktı ve hemen ardından sıcak temas kuruldu. Tecrübeli çalıştırıcıile ilişkileri oldukça iyi olanBaşkan Doğan'ın resmi ayrılığıngerçekleşmesinden sonraAvcı ile bir araya gelerek masayaoturacağı bildirildi. 60 yaşındaki teknik adamın bu hafta içinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.
KORKMAZ DA DÖNÜYOR
Bordo-mavili yönetim bir sürprize daha imza atarak Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden olan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'ı da geri getiriyor. 55 yaşındaki çalıştırıcının yeniden Avcı'nın ekibinde yer alacağı ifade edildi.
1 GÖRÜŞ / ULAŞ ÖZDEMİR
BU DEĞİŞİM KAÇINILMAZDI
Nenad Bjelica, ligin son 8 haftasında takımın başına geçti. İki kamp dönemi geçirdi ve ligin 8. haftası. Bir transfer dönemi geçirilmiş, hocanın istediği bütün oyuncular da kadroya dahil edilmiş. Böylesi bir süreçte teknik direktörün mevcut kadrodaki oyuncular ve takıma dahil edilen yeni futbolcularla beraber bir oyun oluşturması gerekiyordu. Trabzonspor'un hazırlıkmaçları da dahil 21 maçlıkperiyotta hâlâ bir oyunuyok. Yine hâlâ kadrodaki oyuncuların bazıları ya gerçek mevkilerinde oynatılmıyor ya da ana 11'de tercih edilmiyor. Böylesi bir yapıdan Trabzonspor gibi büyük bir takımın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla artık bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Görünen o ki Sayın Ertuğrul Doğan da hocayla yollarını ayıracak. Peki takımın başına kim gelecek? Önemli olan soru bu. En güçlü aday Abdullah Avcı. Bu kez 8. hafta ve yine bir milli ara. Buna tevafuk diyebilir miyiz?