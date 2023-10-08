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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Gol düellosunda kazanan Yiğido

Gol düellosunda kazanan Yiğido
Teknik direktör Servet Çetin ile bu sezon yeni bir sayfa açan EMS Yapı Sivasspor, ligde galibiyeti olmayan Pendikspor'u 3-2 yenip 5 maç aradan sonra zaferle tanıştı. Son yarım saati nefesleri kesen maçta Yiğido, 4. dakikada Barrow'un golüyle öne geçti: 0-1. 57'de de kontrataktan Manaj'ın tek vuruşu skoru 2-0'a getirdi. Değişikliklerle maça tutunmaya çalışan Pendik; 68'de Erencan ile farkı eritirken 6 dakika sonra da Gökcan'ın füzesiyle beraberliği sağladı: 2-2. Ancak savunmadan çıkan Appidangoye, takipçiliğini konuşturarak 76'da topu ağlara gönderdi ve takımının 3-2 kazanmasını sağladı.

'ÇOCUĞUMU TERK ETMEM'
Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, istifa iddialarını yalanlayarak "Hiçbir yere gitmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu kulüp benim çocuğum. Çocuğumu terk etmeyeceğim" dedi.

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Gol düellosunda kazanan Yiğido
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