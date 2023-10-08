Rekoru egale etme zamanı

Süper Lig'in ilk 7 haftasında puan kaybetmeyen tek takım olan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılırsa ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçecek.Bu arada Konferans Ligi'yle birlikte 15 resmi maçını da kazanan F.Bahçe, bu müthiş seriyi de bozmak istemiyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hafta içinde dinlenen yıldızlarını bugün Kasımpaşa karşısında sahaya sürecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçında kulübeye çektiği Livakovic, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Dzeko'yu tekrardan 11'de başlatacak.Sarı-lacıvertli ekipten milli takımlara13 futbolcu davet edildi.A Milli Takım'a çağrılanFerdi Kadıoğlu,Samet Akaydin, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Edin Dzeko, Bosna-Hersek; Dusan Tadic, Sırbistan; Michy Batshuayi, Belçika; Dominik Livakovic, Hırvatistan; Sebastian Szymanski, Polonya; Alexander Djiku, Gana; Miha Zajc, Slovenya; Bright Osayi-Samuel, Nijerya; Bartuğ Elmaz ise Türkiye U21 Milli Takımı'na seçilme başarısı gösterdi.