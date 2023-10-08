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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Rekoru egale etme zamanı

Rekoru egale etme zamanı

F.Bahçe bugün Kasımpaşa’yı yenerse, ligdeki ilk 8 maçını fire vermeden geçerek 2009-2010’daki rekoru yakalayacak

Süper Lig'in ilk 7 haftasında puan kaybetmeyen tek takım olan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılırsa ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçecek. Söz konusu başarıyı daha önce 2009- 2010 sezonunda elde eden Kanarya, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek ve yeni rekor için gözünü milli aradan sonra oynayacağı Hatayspor karşılaşmasına çevirecek. Bu arada Konferans Ligi'yle birlikte 15 resmi maçını da kazanan F.Bahçe, bu müthiş seriyi de bozmak istemiyor.

YILDIZLAR TEKRAR SAHNEYE
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hafta içinde dinlenen yıldızlarını bugün Kasımpaşa karşısında sahaya sürecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçında kulübeye çektiği Livakovic, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Dzeko'yu tekrardan 11'de başlatacak.

13 İSME MİLLİ DAVET
Sarı-lacıvertli ekipten milli takımlara 13 futbolcu davet edildi. A Milli Takım'a çağrılan Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Edin Dzeko, Bosna-Hersek; Dusan Tadic, Sırbistan; Michy Batshuayi, Belçika; Dominik Livakovic, Hırvatistan; Sebastian Szymanski, Polonya; Alexander Djiku, Gana; Miha Zajc, Slovenya; Bright Osayi-Samuel, Nijerya; Bartuğ Elmaz ise Türkiye U21 Milli Takımı'na seçilme başarısı gösterdi.

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Rekoru egale etme zamanı
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