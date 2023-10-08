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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Şenol Güneş’ten imalı veda mesajı

Şenol Güneş’ten imalı veda mesajı
İstifa eden Şenol Güneş, ayrılığın ardından veda mesajı paylaştı. Tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı: Ortalığı toz dumana katıp, kaos çıkarmak, kargaşa yaratmak Beşiktaş'a yarar sağlamaz. Camia bir bütün olsun, takımın etrafında birleşsin, başarı gelecektir. Liyakatsiz ve adaletsizlerin, eşitliğe inanmayanların Beşiktaş'ta yeri yoktur. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek ve Beşiktaş'ın haklarını korumak gerekir. Şapkayı önümüze koyup düşünmeliyiz. Çalıştığın yerde mutlu değilsen başarılı olman zordur. Başkan ve yönetim elinden geleni yapmaya çalıştı. Oyuncuları sevdim ve onlara güvendim. En iyisini yapacaklarına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın sembolü ve gururu olan taraftarımıza veda ediyorum. Herkesten özür diliyorum. Ben hakkımı helal ediyorum lütfen siz de hakkınızı helal edin.

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Şenol Güneş’ten imalı veda mesajı
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