Tahammülümüz yok!

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşma sonrası "İyi bir takıma karşı oynadık. Rakiplerimiz bize karşı iyi hazırlanıyor. Bu da normal. Biz de yoğun bir temponun içindeyiz. Oyun iyi değildi ama ana amaç kazanmaktı. Sonuç bu nedenle bizim için mükemmel oldu.ifadelerini kullandı.Maçın hakemi Zorbay Küçük'ün yönetimini de eleştiren tecrübeli çalıştırıcıHakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyoruz fakat oyuncular geçmişte olan şeyleri hatırlayabiliyorlar" yorumunu yaptı. Yoğun tempoda sakatlık olmaması için tedbirli olduklarının altını çizen Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:Milli arada dinleneceğiz.ayağını denedi ama ufak bir ağrı olunca riske etmek istemedik. O da aradan sonra hazır olacak."Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United deplasmanından 3-2 galibiyetle dönen takımında rotasyona gitti. Old Trafford'da sahaya çıkan ilk 11'den Antalyaspor maçında üç değişiklik vardı. Sol beke sakatlığını atlatan Kazımcan geçerken, Tottenham'dan bedelsiz kiralanan Ndombele ilk kez 11'de forma giyip orta sahada görev yaptı. Tete yerine de hücum hattında Barış Alper formayı aldı. Ancak ikinci yarı Tete ile yer değişti.İlk yarı 0-0 biterken Okan Buruk kulübede düşünceliydi. Ancak 90 dakikanın sonunda galibiyetin mutluluğu yüzüne yansıdı. Tecrübeli hoca, Mustafa Denizli ile birlikte G.Saray tarihinde ilk 8 hafta en çok puan toplayan (22) isim oldu.Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maça ilgi büyüktü. Ev sahibi takımın taraftarları gibi sarı-kırmızılılar da kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Galatasaraylı küçük bir taraftar, forma almak için 'Diyarbakır'dan geldim' pankartıyla kendini göstermeye çalıştı. Minik futbolseverlerin İcardi sevgisi ise görülmeye değerdi. Seramonide herkes Arjantinli yıldızın yanında durmak için yarıştı. Çocuklar İcardi'ye sarıldı. Eliyle 'Bugün 3 gol at' diye gösterenler bile vardı.Manchester United deplasmanındaFernando Muslera, elindeki sakatlık nedeniyle Florya'daki idmanlarda takımla çalışmadı. Ağrılarına rağmen Antalya kafilesinde yerini alan Uruguaylı file bekçisi iğneyle sahaya çıktı ve kaleyi korudu. Yedek kaleci Günay Güvenç yine kulübede oturdu.