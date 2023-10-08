Galibiyetini ‘mükemmel’ olarak değerlendiren Okan Buruk, önemli açıklamalar yaptı: "Üst üste kazandık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki bu sene de şampiyon olmak. Puan kaybına tahammülümüz yok" diyen tecrübeli çalıştırıcı geçen seneki Konya maçını hatırlatıp hakem Zorbay Küçük'ü eleştirdi
Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşma sonrası "İyi bir takıma karşı oynadık. Rakiplerimiz bize karşı iyi hazırlanıyor. Bu da normal. Biz de yoğun bir temponun içindeyiz. Oyun iyi değildi ama ana amaç kazanmaktı. Sonuç bu nedenle bizim için mükemmel oldu. Ndombele oynadıkçadaha iyi olacak. Genel olarak iyi bir izlenim bıraktıbende. Üst üste kazandık. Bunu devam ettirmekistiyoruz. Hedefimiz bu sene de şampiyon olmak.Puan kaybına tahammülümüz yok. İkinci yarı yorgunluğumuzarttı" ifadelerini kullandı.
OYUNCULAR GEÇMİŞİ UNUTMUYOR
Maçın hakemi Zorbay Küçük'ün yönetimini de eleştiren tecrübeli çalıştırıcı "Zorbay küçük geçen sene 14maç sonra kaybettiğimiz Konyaspor deplasmanındada net bir kırmızı vermedi. Muslera'nın pozisyonunutam göremedim ama kırmızı kart olduğunu söylüyorlar. Hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyoruz fakat oyuncular geçmişte olan şeyleri hatırlayabiliyorlar" yorumunu yaptı. Yoğun tempoda sakatlık olmaması için tedbirli olduklarının altını çizen Buruk sözlerini şöyle sürdürdü: "Üst üste 3. maçı olduğu için Zaha'yı1-0'dan sonra kenara aldım. Milli arada dinleneceğiz. Ziyech ayağını denedi ama ufak bir ağrı olunca riske etmek istemedik. O da aradan sonra hazır olacak."
MİNİ ROTASYON
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United deplasmanından 3-2 galibiyetle dönen takımında rotasyona gitti. Old Trafford'da sahaya çıkan ilk 11'den Antalyaspor maçında üç değişiklik vardı. Sol beke sakatlığını atlatan Kazımcan geçerken, Tottenham'dan bedelsiz kiralanan Ndombele ilk kez 11'de forma giyip orta sahada görev yaptı. Tete yerine de hücum hattında Barış Alper formayı aldı. Ancak ikinci yarı Tete ile yer değişti.
DENİZLİ'Yİ YAKALADI
İlk yarı 0-0 biterken Okan Buruk kulübede düşünceliydi. Ancak 90 dakikanın sonunda galibiyetin mutluluğu yüzüne yansıdı. Tecrübeli hoca, Mustafa Denizli ile birlikte G.Saray tarihinde ilk 8 hafta en çok puan toplayan (22) isim oldu.
İCARDİ AŞKIBAMBAŞKA!
Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maça ilgi büyüktü. Ev sahibi takımın taraftarları gibi sarı-kırmızılılar da kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Galatasaraylı küçük bir taraftar, forma almak için 'Diyarbakır'dan geldim' pankartıyla kendini göstermeye çalıştı. Minik futbolseverlerin İcardi sevgisi ise görülmeye değerdi. Seramonide herkes Arjantinli yıldızın yanında durmak için yarıştı. Çocuklar İcardi'ye sarıldı. Eliyle 'Bugün 3 gol at' diye gösterenler bile vardı.
MUSLERA İĞNEYLEKALEDE
Manchester United deplasmanında Abdülkerim'le çarpışan Fernando Muslera, elindeki sakatlık nedeniyle Florya'daki idmanlarda takımla çalışmadı. Ağrılarına rağmen Antalya kafilesinde yerini alan Uruguaylı file bekçisi iğneyle sahaya çıktı ve kaleyi korudu. Yedek kaleci Günay Güvenç yine kulübede oturdu.