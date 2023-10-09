Hatay’a yan bakılmıyor

Ligin namağlup takımlarından Atakaş Hatayspor (2G- 5B), sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-1 yenip milli araya moralli girdi. Volkan Demirel'in takımı, 22'de Dadashov'un penaltısıyla üstünlüğü bulurken konuk ekip 10 dakika sonra Prip ile cevap verdi: 1-1. Azeri futbolcu Dadashov, 53'te bir kez daha sahneye çıktı: 2-1. Kontrolü elden bırakmayan bordo-beyazlılarda sonradan oyuna giren Carlos Strandberg, 83'te skoru belirledi: 3-1. Hatayspor, puanını 14 yaparken, 9'da kalan Konya'nın galibiyet özlemi 4 maça yükseldi.