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Giriş Tarihi: 9.10.2023

Hatay’a yan bakılmıyor

Hatay’a yan bakılmıyor
Ligin namağlup takımlarından Atakaş Hatayspor (2G- 5B), sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-1 yenip milli araya moralli girdi. Volkan Demirel'in takımı, 22'de Dadashov'un penaltısıyla üstünlüğü bulurken konuk ekip 10 dakika sonra Prip ile cevap verdi: 1-1. Azeri futbolcu Dadashov, 53'te bir kez daha sahneye çıktı: 2-1. Kontrolü elden bırakmayan bordo-beyazlılarda sonradan oyuna giren Carlos Strandberg, 83'te skoru belirledi: 3-1. Hatayspor, puanını 14 yaparken, 9'da kalan Konya'nın galibiyet özlemi 4 maça yükseldi.

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