‘Nuri Şahin yardımcı antrenör olamazdı’

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, kırmızıbeyazlı ekibin teknik direktörü Nuri Şahin'le ilgili açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella'nın yardımcı antrenörlüğü için Şahin'le TFF'nin bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Gülel, şu ifadeleri kullandı: "Nuri Şahin'i federasyona çağırdılar, görüştüler. Hocam istişare yaparak gitti.Onun zaten iyi bir hoca olma yolunda çok mesafe kat ettiği konusunda mutabık kaldık, bu görevi kabul etmedik."