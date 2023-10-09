‘Nuri Şahin yardımcı antrenör olamazdı’

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, kırmızıbeyazlı ekibin teknik direktörü Nuri Şahin'le ilgili açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella'nın yardımcı antrenörlüğü için Şahin'le TFF'nin bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Gülel, şu ifadeleri kullandı: "Nuri Şahin'i federasyona çağırdılar, görüştüler. Hocam istişare yaparak gitti. Ortak kararımız, hocamızınartık üçüncü yılında bir yardımcı hocalıkgörevini kabul etmemesi gerektiğiydi. Onun zaten iyi bir hoca olma yolunda çok mesafe kat ettiği konusunda mutabık kaldık, bu görevi kabul etmedik."