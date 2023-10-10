Son dakika Beşiktaş haberi: Burak Yılmaz’ın hedefi tempo! Salih Uçan derbide yok...

Şenol Güneş sonrasında ilk sınavı olan İstanbulspor maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Burak Yılmaz'ın kongreye kadar Beşiktaş'ın başında olması beklenirken, genç hoca milli maçlar için verilen arada takımdaki eksikleri gidermek için kolları da sıvadı. Tesislere giden ve takımın eksiklerine yönelik analiz ekibiyle birlikte incelemelerde bulunan Burak Yılmaz'ın yoğun çalışma içerisinde olduğu kaydedildi. G.Saray derbisine kadar takımın temposunu artırmak isteyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, fizik kondisyonu zayıf olan isimleri de rehabilitasyona alacak.

SALİH UÇAN DERBİDE YOK

İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'dan kötü haber geldi. Beşiktaş, resmi siteden oyuncunun durumunu açıklarken "Uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi" bilgisi verildi. Oyuncunun tedavisine hemen başlanırken 21 Ekim'de oynanacak G.Saray derbisinde sahaya çıkması bir hayli zor gözüküyor. Ancak oyuncunun tedaviye yanıtına göre yeniden değerlendirme yapılacak.