Son dakika Fenerbahçe haberi: Yara sarma zamanı! Cengiz Ünder ve Emre Mor...

Lige verilen milli ara, Fenerbahçe'ye çok yarayacak. Sarı-lacivertlilerin 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle verim alamadığı Cengiz Ünder'in, bu süreçte tamamen iyileşmesi bekleniyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 22 Ekim'de oynanacak Hatayspor müsabakasında forma giyebilecek. Ayrıca sakatlığı bulunan bir diğer isim Emre Mor da hazır hale gelecek. Son oynadığı Spartak Trnava karşılaşmasında şov yapan ancak o maçta bir sıkıntı yaşadığı için Kasımpaşa mücadelesinde kadroda olmayan Joshua King de milli arada toparlanacak.



