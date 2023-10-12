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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Çok kızgınım başka takım bulmalıyım!

Çok kızgınım başka takım bulmalıyım!

Aslan’ın Danimarkalı stoperi Nelsson’dan zehir zemberek sözler: "Manchester United maçında oynamadığım için kızgınım. Ben İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam orada kalmam. Yedek kalmaktan nefret ediyorum"

İlk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, milli takım kampında ülke basınına çok konuşulacak açıklamalar yaptı:
Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Hayal kırıklığına uğramıştım. Son üç maçtır yedek kulübesindeydim. Bu beni çok şaşırttı. En çok şok olan, kızgın olan ve tükenmiş olan benim. Özellikle Manchester United maçında oynamak isterdim. Son milli takım kampından bu yana garip şeyler oldu.

SÖZLEŞMEMİ UZATMAYACAĞIM
Teknik direktör Okan Buruk'la ve Erden Timur'la bazı görüşmeler yaptım. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım. Bu kesin! Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum.
Sözleşme görüşmelerim devam etmiyor. Sözleşme uzatmayacağımı kulübe ilettim. Neredeyse anlaşmıştık, ardından biraz düşündüm ve sözleşme uzatmayacağımı söyledim. Kontratın bitmesine 3 yıl var (30 Haziran 2026). Bir yıl daha uzatmak istemedim. Bunun için mi oynamıyorum, bilmiyorum. Milli takım kampına kızgın ve çok hırslı geldim.



SEVİLLA UÇAĞINA EBE BİLE AYARLAMIŞTIM...
Sevilla'ya transferim yakındı. Uçağa binecek kadar yakın değildim ama bilet rezervasyonu yaptırmıştım. Uçuşta hamile kız arkadaşıma yardımcı olması için bir ebe bile ayarlamıştık ama transfer gerçekleşmedi. Yedek kalmaktan nefret ediyorum.

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Çok kızgınım başka takım bulmalıyım!
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