Çok kızgınım başka takım bulmalıyım!

İlk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, milli takım kampında ülke basınına çok konuşulacak açıklamalar yaptı:Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Hayal kırıklığına uğramıştım.En çok şok olan, kızgın olan ve tükenmiş olan benim. Özellikle Manchester United maçında oynamak isterdim.Teknik direktör Okan Buruk'la ve Erden Timur'la bazı görüşmeler yaptım. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım.Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum.Sözleşme görüşmelerim devam etmiyor. Sözleşme uzatmayacağımı kulübe ilettim. Neredeyse anlaşmıştık, ardından biraz düşündüm ve sözleşme uzatmayacağımı söyledim.Bunun için mi oynamıyorum, bilmiyorum.Sevilla'ya transferim yakındı. Uçağa binecek kadar yakın değildim ama bilet rezervasyonu yaptırmıştım.Yedek kalmaktan nefret ediyorum.