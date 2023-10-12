SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Tadic'in Birsen Annesi SABAH Spor'a konuştu! "İsmail Kartal'ı bırakmasaydı, ikinci şampiyonluğa koşacaktık"

Fenerbahçe'yi izlemek için ilk maçına 14 yaşında giden, bugün 56 yaşında olan Birsen Atasever, takımının Kasımpaşa deplasmanında kameralara yansıyan görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Futbolcularla tek tek fotoğraf çektiren Birsen Abla, sıra Tadic'e geldiğinde heyecandan telefonun kamerasını açmayı unuttu. Sırp yıldız, çabuk olması için çat pat öğrendiği Türkçesiyle "Haydi mom (anne) haydi" deyince tüm gözler onun üzerine

çevrildi.

"GALATASARAY'I 6-0 YENDİĞİMİZ MAÇI UNUTMAM"

Atasever, SABAH Spor'a hem F.Bahçe sevgisini hem de Tadic'le yaşadığı diyaloğu anlattı:

"Maç izlerken yerimde duramıyorum. Tansiyonumun çıktığı, hastanelik olduğum çok maç oldu. İlk gittiğim maç Galatasaray derbisiydi. İlk yarı 3-0 gerideydik, 4-3 kazandık. Bir de G.Saray'ı 6-0 yendiğimiz maçı unutmam. İsmail Kartal'dan çok memnunuz. 2 sene önce Başkan Ali Koç'a ulaşabilseydim o zaman 'İsmail'i gönderme' diyecektim. Devam etseydi şu an belki de ikinci şampiyonluğu yaşıyor olacaktık.

Umarım başkan bundan sonra o hatayı yapmaz. Tadic'le yaşadığımız da o güzel anlardan biriydi. Heyecandan kamerayı açmayı unuttum. İsmail Yüksek'i, Szymanski'yi çok beğeniyorum. Ferdi gözümün bebeği. Paraya tamah etmeyen bir çocuk. En son şampiyonlukta 47 yaşındaydım, 56 oldum. Artık o sene bu sene diyorum."