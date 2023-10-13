Bekle bizi Almanya

Attığı golle galibiyetin mimarı olan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan karşısında tarihi bir sonuç aldıklarını söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, "Yeni teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile çok iyi bir başlangıç yaptık. Çok iyi mücadele ettik. Türkiye'ye armağan olsun. Hocanın çok iyi bir enerjisi var. Bu bize de yansıdı. Bu nedenle kulübeye doğru giderek golü hep birlikte kutlamak istedim. Şimdi sırada Konya'da Letonya ile oynayacağımız karşılaşma var. Taraftarlarımızdan tribünleri doldurmalarını ve bizi desteklemelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.Miillilerın tek gollü galibiyette kalmasında Süper Lig'de Fenerbahçe formasını giyen Livakovic'in performansı belirleyici oldu. 28 yaşındaki eldiven, topun ağlara gittiği pozisyonda hatalı bir öne çıkış yapsa da 6 net pozisyonda Milli Takımımıza gol izni vermediAy-Yıldızlılar, 14 şut denemesinde 6 kez çerçeveyi tuttururken bu oran Hırvatistan'da 17'ye 6 oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutladığını söyledi. Büyükekşi, "Hepimiz sevinçli ve mutluyuz. Biliyorsunuz İtalya ile birlikte 2032'yi aldık. Pazar günü de kazanırsak bir hafta içinde iki tane Avrupa Şampiyonası garanti olacak. Türkiye'ye daha büyük mutluluklar yaşatmalıyız. Bunların sayısını artırmalı ve sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. En az üç gol atabilirdik. Hocamız, güvenimizi boşa çıkartmadı. Takımı bir maestro gibi yönetti. Biz de kendisini tribünden alkışladık" diye konuştu.A Milli Takım'ın yer aldığı grupta son sırada olan Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup etti. Janis Ikaunieks ve Daniels Balodis ile ilk puanlarını alan ev sahibi takımda Marcis Oss 52. dakikada kırmızı kart gördü. Şok bir yenilgi alan Ermenistan, 7 puanda kaldı. Bu sonuç Ay-Yıldızlı ekibimize yaradı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından telefonla görüştüğü A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyetini tebrik etti.Erdoğan'ın, Montella'ya yönelik konuşması İtalyanca'ya çevrilerek, tecrübeli çalıştırıcıya aktarıldı. İşte yaşanan diyaloglar:: Sayın Cumhurbaşkanım duyuyor musunuz bizi.: Hakan sen misin?: Evet evet benim.Tebrik ediyorum.: Teşekkür ederiz.: Gerçekten zor da olsa güzel bir geceydi. Şimdi Letonya'yı da inşallah Konya'da mağlup etmemiz halinde artık yolu almış oluyoruz.: Lider olduk Sayın Cumhurbaşkanım: Hocamız orada mı?: Hocamızın çok selamı var size.: Benim için büyük bir onur Türkiye'yi temsil etmek futbolda. Hepimiz gururluyuz, böyle bir galibiyet aldığımız için.: Tebrik ediyoruz İtalya. (ALKIŞLAR)Tüm takımın selamları var. Saygılar...: Tebrik ediyorum tekrar hayırlı geceler diliyorum.İsmail Yüksek, elemelerin ikili mücadele ve sahipsiz top kazanma rekorunu kırdıMilli Takım'da orta sahanın dinamosu İsmail Yüksek, müthiş istatistiklere imza attı. Yerinde hamlelerle ve enerjisiyle Modric, Brozovic ve Kovacic'i bezdiren 24 yaşındaki futbolcu,Sahada basmadık yer bırakmayan İsmail, 10 top kapma girişiminin 8'ini başarıyla tamamlarken %89 pas başarısının yanı sıra 2 uzaklaştırma ve 1 de pas arası yaptı. Türk futbolserverler, sosyal medyadanyorumlarıyla başarılı futbolcuyu yere göğe sığdıramadı.