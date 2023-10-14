Ünlü futbolcu Alisha Lehmann'dan "ahlaksız teklif" itirafı: Tanınmış birinden 110 bin dolarlık teklif

Dünyaca ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann, çok tanınmış bir isimden aldığı uygunsuz teklifi açıkladı. Yıldız oyuncu teklifin mesaj üzerinden kendisine geldiğini duyurdu.

100 BİN TEKLİF GELDİ

Ünlü futbolcu Lehmann, kendisine mesaj üzerinden 100 bin İsviçre Frangı teklifi geldiğini duyurdu. Aston Villa Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Lehmann, tutkulu bir gece için gelen teklifi açıkladı.

''CEP TELEFONUMA MESAJ GELDİ''

Alman rapçi Shirin David'in sunduğu Dir Tea Talk podcast'inde katılan güzel futbolcu, "Miami'de bir kulüpte bazı arkadaşlarımla buluştum. Cep telefonuma bir mesaj geldi, cevap vermedim ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumama da mesaj attı." ifadelerini kullandı.

''100 BİN İSVİÇRE FRANGI ÖDEYECEĞİM''

Daha önce bir etkinlikte karşılaştıklarını söyleyen Lehmann, kişinin ünlü biri olduğunu söyledi. Güzel futbolcu, "Mesajlar çok iyi tanınan bir kişiden geldi. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık. Mesajda 'Alisha'ya onunla bir gece geçirmek için 100 bin İsviçre Frangı ödeyeceğim' yazıyordu." ifadelerini kullandı.

''BU BİRAZ APTALCA''

Gelen teklife cevap verdiğini de söyleyen Lehmann, "Ama cevabım 'Asla olmaz! Sadece 100 bin mi?' Çılgınca olan şey, mesajının hala telefonumda duruyor olması. Bu biraz aptalca." dedi.

''ULUSLARARASI TANINAN BİRİ''

Kişiyi açıklamayacağını da söyleyen Lehmann, "Bir futbolcuya mı ait? Adını açıklayamam. "Ama uluslararası düzeyde çok ama çok iyi tanınıyor." dedi.