Bir şok da Bailly’den!

Derbi öncesinde eksiklere Fildişili oyuncu da eklendi. 29 yaşındaki stoperin G.Saray maçında oynaması zor
Sakatlıklardan yana başı bu sezon çok ağrıyan Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin de G.Saray maçında oynaması zora girdi. Fildişili oyuncu,İstanbulspor maçında ağrıhissedip oyundan çıkarkendün çekilen MR sonrasındadurumu netleşti. 29 yaşındaki futbolcunun kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm; sağ uyluk arka adalesinde de gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi. Sağlık heyetitedavi sürecini başlatırkenoyuncunun lige dönüştekiG.Saray maçında oynamasınınzor olduğu öğrenildi.
GEDSON SEVİNCİ
G.Saray derbisi öncesinde Gedson'un dün idmana katılması yüzleri güldürdü. Portekizli oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.