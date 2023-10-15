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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Bir şok da Bailly’den!

Bir şok da Bailly’den!

Derbi öncesinde eksiklere Fildişili oyuncu da eklendi. 29 yaşındaki stoperin G.Saray maçında oynaması zor

Sakatlıklardan yana başı bu sezon çok ağrıyan Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin de G.Saray maçında oynaması zora girdi. Fildişili oyuncu, İstanbulspor maçında ağrı hissedip oyundan çıkarken dün çekilen MR sonrasında durumu netleşti. 29 yaşındaki futbolcunun kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm; sağ uyluk arka adalesinde de gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi. Sağlık heyeti tedavi sürecini başlatırken oyuncunun lige dönüşteki G.Saray maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

GEDSON SEVİNCİ
G.Saray derbisi öncesinde Gedson'un dün idmana katılması yüzleri güldürdü. Portekizli oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

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Bir şok da Bailly’den!
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