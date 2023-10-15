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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Çıkmaz durumdaydık!

Çıkmaz durumdaydık!

Erden Timur, 2.5 yıl önceki dönemin bilançolarına göre kulübün çok daha iyi noktaya ilerlediğini vurguladı

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Sportif A.Ş ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Giderlerden sorumlu tutulması ile ilgili sözlere "Bilerek söylenmiyor, ben gelir getiren süreçlerle de ilgileniyorum" yanıtını veren Timur, şunları söyledi:
"Bundan 2.5 sene önce Burak Başkan seçildiği zaman geçmiş dönem bilançolarını inceledim. İlk fark ettiğim şey çıkmaz bir durumdu. Faaliyet kârı elde edemiyorsunuz, devrimsel bir karar alınmalıydı onun için de 4-5 seneye ihtiyaç vardı."
"Transferlere ödediğimiz ile kazandığımız arasında olumlu anlamda iyi bir fark var.
"avrupa'da yarıştığımız takımlarla çok zor şartlarda mücadele ediyoruz. Rekabet ettiğimiz takımların yayın geliri ortalaması 120-130 milyon Euro. Biz 9 milyonlarla rekabet etmeye çalışıyoruz."
"Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya ya da çeyrek finale kalmamız gerektiğini söylüyoruz. Son 16'ya kalanların maaş bütçesinin ortalaması 290 milyon Euro."
"Şirketin 31 Ağustos 2023 itibarıyla toplam yükümlülükleri 6 milyar 693 milyon lira."

ALKIŞLAR DUYGULANDIRDI
Kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Erden Timur'a salondan büyük bir alkış dalgası yükseldi. Bu anlar sonrasında duygulanan Timur, verilen destek için teşekkür etti.

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