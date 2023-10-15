Çıkmaz durumdaydık!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Sportif A.Ş ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Giderlerden sorumlu tutulması ile ilgili sözlereyanıtını veren Timur, şunları söyledi:"Bundan 2.5 sene önce Burak Başkan seçildiği zaman geçmiş dönem bilançolarını inceledim.Faaliyet kârı elde edemiyorsunuz, devrimsel bir karar alınmalıydı onun için de 4-5 seneye ihtiyaç vardı.""Transferlere ödediğimiz ile kazandığımız arasında olumlu anlamda iyi bir fark var."avrupa'da yarıştığımız takımlarla çok zor şartlarda mücadele ediyoruz.Biz 9 milyonlarla rekabet etmeye çalışıyoruz.""Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya ya da çeyrek finale kalmamız gerektiğini söylüyoruz. Son 16'ya kalanların maaş bütçesinin ortalaması 290 milyon Euro.""Şirketin31 Ağustos 2023 itibarıyla toplam yükümlülükleri 6 milyar 693 milyon lira."Kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Erden Timur'a salondan büyük bir alkış dalgası yükseldi. Bu anlar sonrasında duygulanan Timur, verilen destek için teşekkür etti.