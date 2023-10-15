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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Guardiola’nın kızından Filistin halkına destek

Guardiola’nın kızından Filistin halkına destek
Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın kızı Maria'dan, Filistin halkına destek geldi. Maria Guardiola, Eva adlı bir kullanıcının Instagram hesabından alıntıladığı Filistin halkına destek için yazılan mektubu, kendi hesabından paylaştı. Mektupta, "Şimdi böyle mi davranacağız? Sırtımızı yaslayıp bir soykırımı televizyondan mı izleyeceğiz? Artık bundan on yıllar sonra, etraflarına bakarlar ve kendilerine sorarlar 'Tüm bunlar nasıl oldu?' diye. Bir kişinin bunlara 'dur' demesi için ölü sayısının kaç olması lazım, 10 bin mi, 100 bin mi, milyon mu? Daha kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor?" ifadeleri kullanıldı.

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Guardiola’nın kızından Filistin halkına destek
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