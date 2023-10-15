Hayalleri için çok çalıştı

2022-2023 sezonunda kiralık gittiği 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen İsmail Yüksek'e ön yargıyla bakmayan ve şans veren teknik direktör Jorge Jesus, yetenekli oyuncuyu parlatan isim oldu. O dönemde milli orta sahanınTecrübeli hoca, 32 maçta görev verdiği 24 yaşındaki futbolcunun savunma yönünü de geliştirdi.Gelişimini sürdüren İsmail Yüksek, Milli Takım'da Hırvatistan'a karşı sergilediği futbolla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti. Modric, Brozovic, Kovacic gibi dünyaca ünlü yıldızlara sahada göz açtırmayan ve üstün bir performansla bire bir mücadelelerden galip ayrılan İsmail Yüksek, devlere göz kırptı.24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugünlere gelmesinde emeği bir hayli fazla olan Jorge Jesus ise'a yaptığı özel açıklamada,ifadelerini kullanarak İsmail'i bir kez daha takdir etti.İsmail Yüksek'in Gölcükspor'da hem teknik direktörlüğünü hem de sportif direktörlüğünü yapan Ömer Faruk Uzuner,diye konuştu. Uzuner, "İsmail'i Gölcükspor'dayken Trabzonspor ve Kasımpaşa çok istedi. O dönemde F.Bahçe'den teklif geldi. Yakından biliyorum, çok iyi bir F.Bahçeli. F.Bahçe'ye para bile almasa gideceğini söyledi.Jorge Jesus olmasaydı, Bursaspor'dan gelmiş adamı kimse oynatmazdı. Bu yüzden ona teşekkür edilmesi gerekiyor. İsmail Yüksek'i Türk futboluna kazandıran hoca Jesus'tur" dedi.