İtalya moral tazeledi

EURO 2024 için gruplarda eleme maçları dün devam etti. Futbolcularına yapılan bahis soruşturmasıyla sarsılan ve Zaniolo ile birlikte Tonali'nin kamptan ayrıldığı İtalya, C Grubu'nda oynadığı maçta sahasında Malta'yı 4-0 yendi. Puanını 10'a çıkartan Çizme ekibi, İngiltere'nin (13) ardından ikinci sıraya yükseldi. H Grubu'nda ise Danimarka, Kazakistan'ı 3-1 devirip puanını 16 yaptı ve Almanya kapılarını açtı. Vikingler'de Nelsson süre alamadı, Kazakistan'da ise Beşiktaşlı Zaynutdinov 75 dakika oynadı.