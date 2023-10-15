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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Organizatör Zaniolo iddiası!

Organizatör Zaniolo iddiası!
İtalya, aralarında milli oyuncuların da bulunduğu isimlerin karıştığı bahis skandalı ile çalkalanıyor. Olayın en önde gelen kahramanlarından biri olan Nicolo Zaniolo, ilk ifadesinde "İllegal olduğunu bilmediğim bir siteden futbola bahis değil 21 oyunu (kağıt oyunu) oynadım" derken medyada çıkan iddialar ise çok daha sert. Bonservisi G.Saray'da olan ve Aston Villa'ya kiralık olarak giden futbolcunun 10 kişiyi bulması beklenen futbocu grubunun lideri olduğu ve diğer futbolcuları organize ettiği iddia edildi. Roma forması giydiği dönemde kendi takımına bahis oynadığı da medyada dile getirilen Zaniolo, milli takımdan ayrılıp Aston Villa'ya geri döndü.

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Organizatör Zaniolo iddiası!
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