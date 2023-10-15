Organizatör Zaniolo iddiası!

İtalya, aralarında milli oyuncuların da bulunduğu isimlerin karıştığı bahis skandalı ile çalkalanıyor. Olayın en önde gelen kahramanlarından biri olan Nicolo Zaniolo, ilk ifadesindederken medyada çıkan iddialar ise çok daha sert. Bonservisi G.Saray'da olan ve Aston Villa'ya kiralık olarak giden futbolcunun 10 kişiyi bulması beklenen futbocu grubunun lideri olduğu ve diğer futbolcuları organize ettiği iddia edildi.