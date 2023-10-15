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Giriş Tarihi: 15.10.2023 08:36

Pep Guardiola'nın kızından Filistin'e destek

AA
Pep Guardiola’nın kızından Filistin’e destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın kızı Maria'dan, Filistin halkına destek geldi.

Maria Guardiola, Eva adlı bir kullanıcının "whatevawears" isimli Instagram hesabından alıntıladığı Filistin halkına destek için yazılan mektubu, kendi hesabından paylaştı.

Mektupta, "Şimdi böyle mi davranacağız? Sırtımızı yaslayıp bir soykırımı televizyondan mı izleyeceğiz? Artık bundan on yıllar sonra, etraflarına bakarlar ve kendilerine sorarlar 'Tüm bunlar nasıl oldu?' diye. Hayatımda ilk kez tarihteki zulümlerin nasıl gerçekleştiğini anladım. Asla geçmişimizden ders çıkarmıyoruz. Bir kişinin bunlara 'dur' demesi için ölü sayısının kaç olması lazım, 10 bin mi, 100 bin mi, milyon mu? Daha kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor?" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşım, kısa süre içinde çok sayıda etkileşim aldı.

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Pep Guardiola'nın kızından Filistin'e destek
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