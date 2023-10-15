Sesimiz Kadıköy’den duyulsun!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek mali kongrede F.Bahçe’ye göndermede bulundu: "Her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İstanbul'un karşı yakasından duyulacak şekilde, emek verenlere kuvvetli alkış istiyorum. "Biz G.Sarayız. Bizim hayallerimizin ucu, bucağı olmaz. Mali konularda görüştüğümüz devlet yetkilileri bile 'En iyi durumda G.Saray' diyor."
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan mali genel kurulda açıklamalarda bulundu. Verilen sözlerin tutulduğunu belirten ve projelerde gelinen noktaları anlatan Özbek, şunları söyledi: "Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi bir başlangıç yaptık. Bunundevamının geleceğine yürekteninanıyorum. Şimdi İstanbul'un karşı yakasından duyulabilecek bir şekilde sevgili Okan hocamıza, teknik ekibine ve bu güzel günleri bize yaşattığı için futbolcularımıza, emek veren herkese kuvvetli bir alkış istiyorum, Kadıköy'den duyulsun. Biz Galatasarayız.Bizim hayallerimizin ucu, bucağıolmaz. Geçen hafta Sayın Bakan Mehmet Şimşek'i ziyaret ettim. Ziraat Bankası Genel Müdürü'nü ziyaret ettim. Bankalar Birliği anlaşmasını görüştük. Bu bizim ifademiz değil, o kişilerin ifadesi. 'Vallahi helal olsun, en iyi durumda Galatasaray' diyorlar."
FLORYA İÇİN 1 MİLYAR TL ÖDEDIK
"Florya'daki araziyi alırken, kredi verecek bankaya, '18 aylık süre zarfında Mecidiyeköy'deki rezidansta yapılacak satışlarla öderiz' dedik. Geçen hafta, buradan yapılan satışların nakit kısmından 898 milyon lira, Florya arazisinin satın alınması için kullanılan kredinin karşılığı olarak ödendi. Kalanı da kasamızdantamamlayarak,Florya arazisi için aldığımız1 milyar 85 milyonliralık kredinin tamamınıgeçen hafta ödedik."