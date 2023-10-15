Sesimiz Kadıköy’den duyulsun!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan mali genel kurulda açıklamalarda bulundu. Verilen sözlerin tutulduğunu belirten ve projelerde gelinen noktaları anlatan Özbek, şunları söyledi: "Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz.Şimdi İstanbul'un karşı yakasından duyulabilecek bir şekilde sevgili Okan hocamıza, teknik ekibine ve bu güzel günleri bize yaşattığı için futbolcularımıza, emek veren herkese kuvvetli bir alkış istiyorum, Kadıköy'den duyulsun.Geçen hafta Sayın Bakan Mehmet Şimşek'i ziyaret ettim. Ziraat Bankası Genel Müdürü'nü ziyaret ettim. Bankalar Birliği anlaşmasını görüştük. Bu bizim ifademiz değil, o kişilerin ifadesi. 'Vallahi helal olsun, en iyi durumda Galatasaray' diyorlar.""Florya'daki araziyi alırken, kredi verecek bankaya, '18 aylık süre zarfında Mecidiyeköy'deki rezidansta yapılacak satışlarla öderiz' dedik. Geçen hafta, buradan yapılan satışların nakit kısmından 898 milyon lira, Florya arazisinin satın alınması için kullanılan kredinin karşılığı olarak ödendi.