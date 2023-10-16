Avrupa Avrupa duy sesimizi

ürkiye, EURO 2024 bileti alarak dev bir gelirin de sahibi oldu. UEFA'dan katılım bedeli olarak TFF'ye 9 milyon 250 bin Eurogelecek. Turnuvada grup maçlarında her galibiyet için 1.5 milyon Euro, beraberlik için ise 750 bin Euro (21.9 milyon TL) prim alınacak. Gruptan çıkmanın bonusu 2 milyon Euro, çeyrek final 3 milyon 250 bin Euro, yarı final 5 milyon Euro ve şampiyonluk ise 10 milyon Euro olacak. Ayrıca UEFA, turnuva için ülkelere toplam 370 milyon Euro ödül dağıtacak.Milliler, tarihinde ilk kez evinde Letonya'yı yendi. Ay-Yıldızlılar, Türkiye'de karşı karşıya geldiğinde 3 beraberlik aldığı rakibine karşı ilk zaferini Konya'da yaşadı.Türkiye, Konya'da oynadığı 8. maçında 4. galibiyetini elde etti. İsveç ve İtalya'ya yenilen Ay-Yıldızlılar; Hollanda, İzlanda, Fransa ve Letonya'yı yıktı."Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Son turnuvaya gidememiştim ben sakatlığımdan dolayı. Muhteşem bir gündü.Ben onların abisi gibi oluyorum. Turnuvada iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum.""Sabırlıydık, hocamız Montella bizi çok iyi hazırladı. Hepimiz bir araya gelip kenetlendik. Konya halkına teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız katıldığında daha güçlü olacağız.LETONYA karşısında kilidi kıran Yunus Akgün, hocası Vincenzo Montella yönetiminde bir başka performans sergiliyor. A Milli Takım formasıyla iç sahadaki ilk golünü kaydeden 23 yaşındaki sağa kanat, Adana Demirspor döneminden birlikte çalıştığı İtalyan teknik adam ile 39. maçında 10'uncu golünü atarken 17 de asist gerçekleştirdi.A Milli Takımımızın başarısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan bir kutlama mesajı paylaştı. Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'e katılma hakkı elde eden Ay-yıldızlılar için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millilerimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Ay-Yıldızlılar maç sonrasında taraftarların çağrısına kulak verdi ve tribünleri tek tek gezip üçlü çektirdi. Oyuncularımız sonrasında soyunma odasında ise horon teperek zaferi kutladı.