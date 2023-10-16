Avrupa Avrupa duy sesimizi

Letonya’yı Yunus (58), Cenk Tosun (83, 90+2) ve Kerem (87) ile devirdik, bir kez daha tarih yazdık. EURO 2024 için Almanya’ya gitmeyi garantileyen Milliler, Galler’den 1 puan bile alsa grubu lider bitirece
Türkiye, EURO 2024 bileti alarak dev bir gelirin de sahibi oldu. UEFA'dan katılım bedeli olarak TFF'ye 9 milyon 250 bin Euro (270.3 milyon TL) gelecek. Turnuvada grup maçlarında her galibiyet için 1.5 milyon Euro (43.8 milyon TL), beraberlik için ise 750 bin Euro (21.9 milyon TL) prim alınacak. Gruptan çıkmanın bonusu 2 milyon Euro, çeyrek final 3 milyon 250 bin Euro, yarı final 5 milyon Euro ve şampiyonluk ise 10 milyon Euro olacak. Ayrıca UEFA, turnuva için ülkelere toplam 370 milyon Euro ödül dağıtacak.
SONUNDA DEVIRDIK!
Milliler, tarihinde ilk kez evinde Letonya'yı yendi. Ay-Yıldızlılar, Türkiye'de karşı karşıya geldiğinde 3 beraberlik aldığı rakibine karşı ilk zaferini Konya'da yaşadı.
KONYA'DA 4. ZAFER
Türkiye, Konya'da oynadığı 8. maçında 4. galibiyetini elde etti. İsveç ve İtalya'ya yenilen Ay-Yıldızlılar; Hollanda, İzlanda, Fransa ve Letonya'yı yıktı.
'EV SAHİBİYİZ' CENK TOSUN: "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Son turnuvaya gidememiştim ben sakatlığımdan dolayı. Muhteşem bir gündü. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Yurtdışı veya yurt içi fark etmiyor. Ben onların abisi gibi oluyorum. Turnuvada iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum." HAKAN ÇALHANOĞLU: "Sabırlıydık, hocamız Montella bizi çok iyi hazırladı. Hepimiz bir araya gelip kenetlendik. Konya halkına teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız katıldığında daha güçlü olacağız. Almanya'da ev sahibi olacağız,ben oradan geldim, biliyorum."
MONTELLA'YI GÖRÜNCE COŞUYOR
LETONYA karşısında kilidi kıran Yunus Akgün, hocası Vincenzo Montella yönetiminde bir başka performans sergiliyor. A Milli Takım formasıyla iç sahadaki ilk golünü kaydeden 23 yaşındaki sağa kanat, Adana Demirspor döneminden birlikte çalıştığı İtalyan teknik adam ile 39. maçında 10'uncu golünü atarken 17 de asist gerçekleştirdi. Bir golüde ofsayt nedeniyle sayılmayanYunus, 76 dakika boyunca %85 pasisabeti sağlarken 2 kilit pas, 8'de 5ikili mücadele kazanma, 1'er pasarası ve top çalma yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
A Milli Takımımızın başarısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan bir kutlama mesajı paylaştı. Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'e katılma hakkı elde eden Ay-yıldızlılar için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millilerimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
SOYUNMA ODASINDA&NBSP;HORON!
Ay-Yıldızlılar maç sonrasında taraftarların çağrısına kulak verdi ve tribünleri tek tek gezip üçlü çektirdi. Oyuncularımız sonrasında soyunma odasında ise horon teperek zaferi kutladı.