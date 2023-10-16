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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Bakan Bak: Muhteşem oynadık

Bakan Bak: Muhteşem oynadık
Konya'da takıma destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, takımı kutladı. "Muhteşem bir oyunla kazandık" diyen Bakan Bak, "Daha önce önümüzde hep engel olan bir takıma karşı net bir skor almayı başardık. Çok mutluyuz. İşimizi son maça bırakmadık. Almanya'nın kapısını açtık. En büyük Türkiye" dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Bundan sonraki hedef, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak. Hep söylüyorum, geçici değil sürdürülebilir başarılar istiyoruz. Bundan sonra da çok çalışarak devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Bak: Muhteşem oynadık
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