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Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:14 Son Güncelleme: 16.10.2023 11:14

Son dakika: Sırp taraftarlardan Tadic'e destek yağdı: Kulübede oturmayı hak etmiyor

Son dakika: Sırp taraftarlardan Tadic’e destek yağdı: Kulübede oturmayı hak etmiyor

Sırbıstan'ın Macaristan ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçta yedeklerde başlayan Dusan Tadic'e Sırp taraftarladan destek yağdı. Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin yıldız isimlerden Dusan Tadic yedeklerde başlamıştı. Sırp taraftarlar, mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren Tadic ile ilgili dikkati çeken paylaşımlar yaptı.

Son dakika haberleri... Sırbıstan'ın Macaristan ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maça Fenerbahçe'nin yıldız isimlerden Dusan Tadic yedeklerde başlamıştı. Sırp taraftarlar, mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren Tadic ile ilgili dikkati çeken paylaşımlar yaptı.

TADIC YEDEK KALMAYI HAK ETMİYOR!

"Tadic yedek kalmayı ve kulübede oturmayı hak etmiyor" yorumlarında bulunan Sırplar, teknik direktör Dragan Stojkevic'i de istifaya davet etti. 34 yaşındaki kanat, Sırbistan adına 101 maçta 21 golü bulunuyor. Tadic, Fener'de de 16 maçta 6 gol, 2 asist katkısı sundu.

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Son dakika: Sırp taraftarlardan Tadic'e destek yağdı: Kulübede oturmayı hak etmiyor
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