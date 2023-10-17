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Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:24 Son Güncelleme: 17.10.2023 11:29

Erden Timur A Spor'a konuk oluyor! Canlı yayın bu akşam...

Erden Timur A Spor’a konuk oluyor! Canlı yayın bu akşam...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, bu akşam A Spor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar adına sansasyonel transferlere imza atan ve yıldızlarla dolu kadro kurulmasını sağlayan Timur, hem Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulunacak hem de Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşacak.

Erden Timur A Spor'a konuk oluyor. Galatasaray ile ilgili önemli açıklamalarda bulunması beklenen Timur'a ayrıca taraftarlar da sosyal medya üzerinden başarılı yöneticiye soru sorabilecek. Saat 21.00'de başlayacak "Gündem Özel" programı, 23.00'e kadar devam edecek.

ERDEN TİMUR A SPOR'DA MERAK EDİLENLERİ ANLATACAK

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, bugün saat 21.00'de A Spor'un canlı yayın konuğu olacak. A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan 'Gündem Özel' programına Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır konuk olacak.

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Erden Timur A Spor'a konuk oluyor! Canlı yayın bu akşam...
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