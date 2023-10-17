Erden Timur A Spor’a konuk oluyor! Canlı yayın bu akşam...

Erden Timur A Spor'a konuk oluyor. Galatasaray ile ilgili önemli açıklamalarda bulunması beklenen Timur'a ayrıca taraftarlar da sosyal medya üzerinden başarılı yöneticiye soru sorabilecek. Saat 21.00'de başlayacak "Gündem Özel" programı, 23.00'e kadar devam edecek.

ERDEN TİMUR A SPOR'DA MERAK EDİLENLERİ ANLATACAK

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, bugün saat 21.00'de A Spor'un canlı yayın konuğu olacak. A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan 'Gündem Özel' programına Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır konuk olacak.