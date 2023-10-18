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Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:26

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde "dalya" diyecek

AA
Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde dalya diyecek

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerindeki 100. maçına hafta sonu İstanbulspor karşısında çıkacak.

Başarılarla dolu futbolculuk hayatından sonra teknik direktörlüğe başlayan Emre Belözoğlu, kariyerindeki önemli bir kilometre taşını geride bırakacak. Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün başında ilk sınavına Mondihome Kayserispor karşısında çıkan ve takımına 3 puan kazandıran Emre Belözoğlu, daha önce Fenerbahçe ile Başakşehir Futbol Kulübü'nü çalıştırdı.

Fenerbahçe'yle 10, Başakşehir'le 88 maçta takımını yöneten Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde "dalya" diyeceği karşılaşmasına 22 Ekim Pazar günü İstanbulspor karşısında çıkacak.

99 MAÇIN 77'SİNİ KAYBETMEDİ
Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 99 maçın 77'sini kaybetmedi. Söz konusu 99 maçta Belözoğlu'nun takımları 52 galibiyet, 25 beraberlik ve 22 yenilgi aldı.

FENERBAHÇE'YLE 10 MAÇ
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında 10 karşılaşmaya çıktı. Futbol bıraktığı Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunda sportif direktör olan Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un takımdan ayrılmasının ardından son 10 haftada sarı-lacivertlilerin başına geçti. Fenerbahçe'yle 10 maça çıkıp 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Belözoğlu, şampiyonluğu 2 puanla kaçırdı ve sezonu 3. sırada tamamladı.

BAŞAKŞEHİR'LE İYİ BİR DÖNEM GEÇİRDİ
Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın istifasından sonra Ekim 2021'de Başakşehir'in başına geçti. Ligin en alt sıralarından aldığı İstanbul ekibini sezon sonunda 4. yapan Emre Belezoğlu, takımına Avrupa biletini kazandırdı. Geçen sezonu da Başakşehir'le geçiren ve takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynatıp, ligde 5. yapan Belözoğlu, bu sezona ise istediği başlangıcı yapamadı.

İlk 3 maçta da Başakşehir'le puan alamayan Belözoğlu, 4. haftanın sonunda görevini bıraktı ve 8. haftada MKE Ankaragücü'nün başına geçti. Belözoğlu yönetiminde Başakşehir, toplam 88 maçta 44 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

PERFORMANSI
43 yaşındaki teknik adamın 99 maçlık teknik adamlık performansı şöyle:

Organizasyon O G B M
Süper Lig 78 41 18 19
Türkiye Kupası 7 3 3 1
Avrupa kupaları 14 8 4 2
TOPLAM 99 52 25 22

NOT: Deprem nedeniyle 2022-2023 sezonunda Hatayspor ve Gaziantep FK'ya karşı alınan 3-0 hükmen galibiyetler istatistikte yer almamıştır.

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