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Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:47

Nicolo Zaniolo'nun bahis soruşturmasından son durum! Bir kez daha ifade verecek

Nicolo Zaniolo’nun bahis soruşturmasından son durum! Bir kez daha ifade verecek

Nicolo Fagioli, Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'nun yer aldığı İtalya'daki bahis soruşturmasını yürüten Torino Savcılığı'ndan konuyla ilgili yeni gelişmeler basına sızdı. Sky Italia, gelişmeleri aktardı.

Sky Italia'nın haberine göre; henüz Savcılık yolun başında ama bu hafta bahis davası soruşturmasında belirleyici bir hafta olacak. Fagioli, birkaç gün içinde Roma'daki federal savcılık ile savunma pazarlığını tamamlayacak. Juventuslu oyuncu, futbol maçlarına bahis oynadığını tam olarak kabul ederek işbirliği yaptı. Bu işbirliği sayesinde minimum 3 yıl olan futboldan men cezası, yarıdan fazla olacak şekilde indirilecek.

Sandro Tonali de Fagioli'nin yolunu izleyerek Savcılık ile tam işbirliği içine girdi ve alacağı cezada en fazla indirimi elde etme hedefinde. Tonali, Torino Savcılığı sonrası Roma'da spor savcılığına ifade verecek.

Tonali'nin avukatı Marco Feno, savcı yardımcısı Manuela Pedrotta ile birkaç dakika görüştüğünü açıkladı. Avukat Feno, "Bu hafta içi bir daha sorgu olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Şimdilik bu konuda bir bilgim yok. Savcılık ofisinde sadece birkaç dakika bulundum. Sadece henüz resmileşmese de Tonali'nin savunucusu olduğumu teyit ettim." açıklamasını yaptı.

Nicolo Zaniolo'nun durumuyla ilgili de gelişmeler yaşandı. İtalyan oyuncunun el konulan elektronik aletlerinde futbol maçlarına bahis oynadığına dair bir emareye rastlanmadı. Zaniolo da bu hafta içi bir kez daha ifade verecek ve o zamana kadar bir delil elde edilemezse beraati istenecek.

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Nicolo Zaniolo'nun bahis soruşturmasından son durum! Bir kez daha ifade verecek
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