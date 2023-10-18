Oosterwolde, Türk Milli Takımı’nı tercih edebilir mi? Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun devre arasında Parma'dan transfer edilen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber kendini ispatlama fırsatı bulan 21 yaşındaki genç sol bek sezona fırtına gibi girdi.

Performansıyla dev kulüplerin transfer radarına giren Oosterwolde, Milli Takım tercihi ve gelecek kariyeri hakkında Ajansspor'a özel açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİR TANESİ"

İlk olarak Fenerbahçe'ye transfer sürecine değinen Oosterwolde, "Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en önemli etken neydi?" sorusuna Hollandalı sol bek, "İtalya'da iyi bir dönem geçiriyordum. Fenerbahçe geldi ve beni transfer etmek istediler. Teklif geldiğinde kendimi iyi hissettim. İyi planların olduğunu gördüm. Tarihsel anlamda baktığınızda Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Kendimi geliştirebilmem adına bunu fırsat olarak gördüm." yanıtını verdi.

"HER ZAMAN POZİTİF KALMAYA ÇALIŞTIM"

"İlk başlarda forma şansı bulamadın. Şu anda İsmail Kartal'la birlikte takımın vazgeçilmezlerinden birisi oldun" yorumu üzerine Oosterwolde, "Geldiğim ilk başta çok fazla oynamamıştım. Ufak bir sakatlık yaşamıştım ve bu sakatlık sonrası kendimi fazla gösteremedim. Her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Yeni hocamız geldiğinde daha fazla şans buldum. Bana şans verdi ve ben debu şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bana bu fırsatı verdiği ve neler yapabildiğimi gösterebildiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"ODAK NOKTAMI GELİŞTİRMEM GEREKİYOR"

Fenerbahçe taraftarının da gönlünü kazanmasına karşın taraftar arasında 'Bu kadar uzun boylu sol bek olabilir mi?' sorusunun sorulduğu yorumu ve "Kendine göre artı ve eksi yönlerin neler?" sorusu üzerine Hollandalı oyuncu şöyle konuştu,

"Evet uzun boyluyum. Ancak çok uzun boylu değilim. Bir sol bek için problem olmuyor. Sol bekte oynuyorum ama boyumun uzun olması nedeniyle stoper oynama imkanım da oluyor. Hocamızın ihtiyacı olduğunda da stoper oynayabilirim. Ama tercihim bek pozisyonu. Özelliklerimi sayacak olursak, birebirlerde savunmada iyi olduğumu düşünüyorum. Hızlıyım, teknik anlamda iyiyim. Negatif olarak da konsantrasyonumu söyleyebilirim. 90 dakikaya daha iyi yaymam gerekiyor. Bu tarz küçük sorunlar olabiliyor. Sonuçta dünyadaki en iyi oyuncu değilim. Düzeltebileceğim şeyler var. Ama odak noktamı geliştirmem gerekiyor."

"HAYALİM PREMİER LİG'DE OYNAMAK"

Bundan sonraki hedefleri ve Hollanda Milli Takımı'ndan teklif konusunda da Jayden Oosterwolde, "Hedefim bir gün Premier Lig'de oynamak. Şu anda kafamda bir takım yok. Ama ana hedefim bir gün Premier Lig'de oynamak. Milli Takım'da oynamayı da istiyorum. Birden fazla Milli Takım'da oynama şansım var. Ama ana hedefim Hollanda Milli Takımı. Henüz kendileriyle konuşmadık, iletişime geçmedik; ama iyi performansımı devam ettirirsem onlara da hazır olduğumu göstermek istiyorum. Hollanda'da çok fazla sol bek var. Kendimi daha da yukarıya çekmem gerekiyor." sözleriyle gelecekteki hedefi ve milli takım konusundaki önceliğini kamuoyuyla paylaştı.

OOSTERWOLDE, TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI TERCİH EDEBİLİR Mİ?

Hangi ülkeleri tercih etme şansı olduğu ve Türk Milli Takımı'nı seçip seçmeme konusunda da Oosterwolde, "Hollanda dışında Surinam ve Endonezya'yı seçme imkanım da var. Kendileri benimle iletişime geçtiler; ama Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim. Ana hedefimin bu olduğunu söyledim. Kendimi aslında çok fazla Türk hissetmiyorum. Dolayısıyla Türk Milli Takımı zor olur; zaten mümkün olduğunu da zennetmiyorum." açıklamasını yaptı.