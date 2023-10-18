Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanında yer alacak
Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:36 Son Güncelleme: 18.10.2023 10:59

Son dakika: Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanında yer alacak

AA
Son dakika: Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanında yer alacak

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbi karşılaşmasında taraftarlarının tribünde yer alacağını duyurdu.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

RAMS PARK'TA 14 GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, Siyah-Beyazlılar da 2 kez kazandı. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 21 gole Kartal, 10 golle karşılık verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil
Scholz'dan Gazze'deki hastane saldırısı sonrası açıklama: İsrail'in kendilerini savunma hakları var
İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması
Gazze'de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!
İngiliz Sky News'ten skandal yayın! İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İsrail'in yanında saf tuttular! Zafer Partili Akçay 'katliam' ordusuna katıldı! Özdağ "Filistin davası, Türk milletinin davası değildir" demişti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanında yer alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA