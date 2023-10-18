Son dakika: Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanında yer alacak

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

RAMS PARK'TA 14 GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, Siyah-Beyazlılar da 2 kez kazandı. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 21 gole Kartal, 10 golle karşılık verdi.