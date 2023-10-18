SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fırsat vermiyor, ezip geçiyor

TRABZONSPOR 367, BEŞİKTAŞ 337 DAKİKA MUTLU KALDI

Kluivert ile istikrarlı bir grafik ortaya koyan Adana Demirspor, Cimbom'un ardından rakiplerine 399 dakika üstünlük sağlarken 87 dakikayı geride kapattı. Bu sezon inişli-çıkışlı devam eden Trabzonspor, 367 dakikayı önde oynarken 233'ü mağlup, 180'i beraberlikle geçti.

Beşiktaş, taraftarını 337 dakika sevindirirken 272'si eşitlik olmak üzere 164 dakika hüzne boğdu. Ligde 1 maçı eksik Samsunspor ise 7 müsabakada hiç üstünlük kuramayan ligin tek takımı oldu.