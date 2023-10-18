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Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:45

Son dakika Galatasaray haberleri: "Icardi, Lautaro Martinez'den iyi" Galatasaraylı direktörden flaş açıklama

Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi, Lautaro Martinez’den iyi Galatasaraylı direktörden flaş açıklama

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İtalyan basınına konuştu. Ergün, Icardi'nin Inter'in golcüsü Martinez'den daha iyi olduğunu söyledi: “Mauro Icardi, bir fenomen, gördüğüm en güçlü futbolculardan biri.”

Sarı-kırmızılılar'ın Futbol Direktörü Cenk Ergün, İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Ergün, Icardi'nin Lautaro Martinez'den daha iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Mauro Icardi, bir fenomen, Galatasaray'a geldiğimden beri gördüğüm en güçlü futbolculardan biri. Golü görmüyor, hissediyor.

Sadece üst sınıf forvetlerde bu özellik var. İtalya'da, gol ortalaması Mauro'dan daha düşük olan Lautaro Martinez için hepiniz deli oluyorsunuz. Bu yüzden herkese onun en güçlü olduğunu söylüyorum. Mauro, çok güzel bir ailesi olan iyi bir adam. İzinli olduğunda tüm zamanını eşi ve çocuklarıyla geçiriyor, onlar İstanbul'u dolaşmayı çok seviyorlar.

NİCOLO BELKİ GERİ DÖNER
Ergün, Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo için ise şunları söyledi: "Daha önce onun yaşında olup da spor salonunda bu kadar çok zaman geçiren bir futbolcu hiç görmemiştim. Genellikle yaş aldıkça ağırlıklara daha çok, koşulara daha az zaman ayırırsınız. Çok iyi antrenman yaptı. Belki geri döner ama bana Premier Lig'de oynamayı daha çok istediği izlenimini verdi."

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Son dakika Galatasaray haberleri: "Icardi, Lautaro Martinez'den iyi" Galatasaraylı direktörden flaş açıklama
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