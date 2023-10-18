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Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:30

Son dakika: Galatasaray'ın kasası dolmaya devam ediyor! Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarıyla tavan yapacak

Son dakika: Galatasaray’ın kasası dolmaya devam ediyor! Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarıyla tavan yapacak

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'da aynı zamanda kasa da dolmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip dev bir geliri kasasına koymayı planlıyor. Sportif başarının yanı sıra yapılan sponsorluklar ve yapılan yatırımlarla da dikkat çeken Sarı Kırmızılı kulübün geliri Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarıyla tavan yapacak...

Şampiyonlukla tamamlanan geçtiğimiz sezondan bu yana müthiş bir taraftar desteğiyle sahaya çıkan Galatasaray'da kasa dolmaya devam ediyor. Sportif başarının yanı sıra yapılan sponsorluklar ve yapılan yatırımlarla da dikkat çeken Sarı Kırmızılı kulüp, dev geliri kasasına koymayı planlıyor. İşte ayrıntılar...

60'I GİŞE GELİRİ

Galatasaray'ı heyecanlı ve bereketli bir hafta bekliyor. Aslan'ın kasası bir haftada dolacak. Cim-Bom'un Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarıyla beraber geliri tavan yapacak. Her iki maçtan toplamda 60 milyon liralık gişe geliri beklendiği öğrenildi. Ayrıca yine Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarıyla store gelirlerinin de üst seviyeye çıkmasının planlandığı bildirildi.

40'I GS STORE'DAN

Kulüp kaynakları maç günleri 40 milyon liraya yakın bir store geliri olabileceğini belirtti. Ayrıca, Bayern Münih maçının kazanılması ile kulübün kasasına 2.8 milyon euro (82.6 milyon lira) girecek. Böylece 100 milyon kiralık gişe ve store gelirine ek olarak 82.6 milyon daha gelecek. Böylece Cim-Bom, bir haftada 180 milyon liradan fazla para kazanacak.

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Son dakika: Galatasaray'ın kasası dolmaya devam ediyor! Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarıyla tavan yapacak
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