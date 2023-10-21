Devlerin dansı

FLORYA'DA SON DURUM

Berkay TURAN



BÜTÜN TOPLARI İCARDI'YE ATIN



TEKNIK direktör Okan Buruk, hücum hattında tüm opsiyonların Mauro İcardi'den yana kullanılmasını, takım arkadaşlarının Arjantinli golcüyü daha çok topla buluşturmasını istedi.



KÖTÜ gidişata bu maçta puan alarak dur demeyi amaçlayan Beşiktaş'a karşı özellikle geçiş hücumlarında kaybedilen toplarda Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper düzenli olarak beklere yardıma gelecek.









KOLOMBIYA'DA milli takım kampında bulunan Davinson Sanchez, 1 gün önce İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki stoper, takımla birlikte tek antrenman gerçekleştirirken Beşiktaş maçında ilk 11'de yerini alacak.



YARDIMCILARIYLA birlikte Kamerunlu golcü Aboubakar'ın analizini çıkartan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez ile özel bir konuşma gerçekleştirerek savunma taktiklerini aktardı. Rashica ve Ghezzal konusunda da uyardı.



TEKNIK heyet, kart konusunda futbolcularına ikazda bulundu. Derbi atmosferinde oyuncuların maç içerisinde her türlü gerginlikten uzak durmaları söylenirken mücadeleyi 11 kişi bitirmek istenildiğinin altı çizildi.







NDOMBELE VE BARIŞ ALPER İLK 11'DE!

Fransız oyuncu, Lucas Torreira'nın partneri olacak. Milli maçlarda coşan Barış Alper ise Tete'den formayı alacak

Sarı-kırmızılılarda derbide Okan Buruk'un dokunuşları olacak. Milli takımdaki performansı ile Hırvatistan'ı yıkan adam Barış Alper Yılmaz, sağ kanatta formayı alacak. Brezilyalı Tete'yi kulübeye çekerek hamle oyuncusu olarak kullanmak isteyen Okan Buruk, sol kanatta Zaha'yı oynatıp, İcardi'nin arkasında ise Kerem Aktürkoğlu'na fırsat verecek. Orta sahada ise Ndombele ilk 11'de başlayacak. Torreira'nın yanında Kaan Ayhan ile Kerem Demirbay forma bekleyen isimler olsa da fizik olarak hazır duruma gelen Ndombele, derbide maça çıkacak.

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ÜMRANİYE'DE SON DURUM

Ogün ŞAHİNOĞLU



ESKİ ASLANLARLA AVLAYACAK



TEKNİK sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi için iki isim üzerinden planlarını kurguladı. Deplasmandan galibiyetle dönülmesi için sahaya süreceği 11'i şekillendiren Yılmaz, orta sahada Gedson Fernandes'e, hücumda ise Milot Rashica'ya odaklandı.



RASHICA ve Gedson ile özel olarak görüşen ve bire bir toplantılar yapan Burak Yılmaz, hücumda tempolu oyunla birlikte birbirlerine olabildiğince yakın hareket etmelerini istedi. Ayrıca rakibin etkili olduğu sağ koridorda da Rashica'dan, savunma halinde Boey'i takip etmesini iletti.



SAĞ kanat Ghezzal'a teslim edilecek. Burak Yılmaz'ın özellikle Aboubakar ile Ghezzal'ın saha içi uyumu ve iletişimini pozitif şekilde kullanmak istediği kaydedildi.



BURAK Yılmaz, son 10 günlük süreçte hem teknik hem psikolojik olarak kendisini işine yoğunlaştırmak adına ekibiyle birlikte sabahın erken saatlerinde tesise gidip, akşam ayrıldı.



TEKNİK ekibe yeni katılan Hari Vukas ve kondisyoner Toni Modric ile birlikte takımda fizik eksiği bulunan isimlere yönelik çalışmalar yapıldı. Milli arada tempo yükselirken derbide efor beklenen isimlerden olumlu dönüş alındı.







YERLİ TERCİHLERİ: BAKHTİYOR&TAYFUR

Yorgun Masuaku'nun yerine Kazak oyuncu sol beke geçerken, Salih'in yokluğunda Tayfur Bingöl bir adım önde

Sakatlıklar nedeniyle yara alan Beşiktaş'ta ilk 11'deki yerli üçlünün kim olacağı için birçok plan yapıldı. Milli takımdan yorgun dönen D.Kongolu Masuaku'nun yerine Bakhtiyor Zaynutdinov'un oynaması bekleniyor. Salih Uçan ve Eric Bailly'nin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği mücadelede üçüncü yerli için Necip, Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz arasında seçim yapılacak. Oyunu iki yönlü oynaması nedeniyle Tayfur bir adım öne çıkmış durumda.