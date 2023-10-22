Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayseri’den güçlü dönüş
Giriş Tarihi: 22.10.2023

Kayseri’den güçlü dönüş

Kayseri’den güçlü dönüş
Trendyol Süper Lig'de 3 haftadır galibiyet özlemi olan Mondihome Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3 golle geçerek kendine geldi. Bu sezon 3'üncü kez sahadan zaferle ayrılan sarıkırmızılılarda Mame Thiam hat-trick ile maça damgasını vuran isim oldu. 31'de gelişen atakta Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Senegalli santrfor, topu ağlara yolladı: 1-0. 67'de bir kez daha sahneye çıkarak penaltıdan farkı ikiye çıkardı: 2-0. Rize, 70'te Zeqiri'nin golüyle umutlansa da 89'da Thiam yine beyaz noktadan fileleri bularak Karadeniz ekibinin fişini çekti: 3-1. Recep Uçar ile ikinci galibiyetini alan Kayserispor, puanını 13 yaparken Rize 14'de kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 25,26,27,28,29 Ekim'de ödemeler alınacak!
Merseyside derbisini kazanan Liverpool oldu! Tribünlerden Gazze'ye destek pankartları
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti
Bakan Koca duyurdu: Gazze halkı için sahra hastaneleri kurulacak
'Bebek yalancıları' bebekleri öldürüyor! Dünya bu katliama suspus! Soykırımcısı İsrail enerji ve yakıt girişini kesti...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü: Bağımsız Filistin Devleti mesajı!
İsrail'den kara saldırısı mesajı: Gazze' Şeridi'ne gireceğiz
Son dakika haberi: İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı
SON DAKİKA | Bahçeli'den İsrail'in soykırımlarına tepki: Tahammül sınırlarını çoktan aştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’den güçlü dönüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA