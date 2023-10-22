Kayseri’den güçlü dönüş

Trendyol Süper Lig'de 3 haftadır galibiyet özlemi olanBu sezon 3'üncü kez sahadan zaferle ayrılan sarıkırmızılılarda Mame Thiam hat-trick ile maça damgasını vuran isim oldu. 31'de gelişen atakta Cardoso'nun ortasına iyi yükselen67'de bir kez daha sahneye çıkarak penaltıdan farkı ikiye çıkardı: 2-0. Rize, 70'te Zeqiri'nin golüyle umutlansa daRecep Uçar ile ikinci galibiyetini alan Kayserispor, puanını 13 yaparken Rize 14'de kaldı.